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В Тульской области отметят 639-ю годовщину Куликовской битвы
Фото: пресс-служба музея-заповедника "Куликово поле"

В Тульской области отметят 639-ю годовщину Куликовской битвы

Торжественные мероприятия состоятся на Куликовом поле 21 сентября.

Праздник развернется на нескольких площадках – на Красном холме, у памятника-колонны Дмитрию Донскому,  а также  в музейном комплексе «Куликово поле» в Моховом.

В четверг, 19 сентября, стартует Международный военно-исторический фестиваль «Поле Куликово». На берегу Дона, где переправлялось войско московского князя, соберутся около 400 представителей военно-исторического движения из разных городов России и ближнего зарубежья.  

В программе – конкурсы костюма и исторической кухни, пешие турниры и конные командные игры, состязания лучников, исторические маневры. Будет работать средневековая ярмарка, ремесленники проведут мастер-классы,  по вечерам можно будет послушать лекции историков. 21 сентября – все участники военно-исторического фестиваля прибудут на Красный холм.

Официальная часть праздника начнется в 11.00 с торжественного шествия к памятнику-колонне Дмитрию Донскому. Затем состоятся лития по воинам, павшим за Отечество и гражданский митинг.

Гостей праздника ждет традиционная театрализованная реконструкция средневекового сражения, конные выступления  и дефиле исторического костюма. Подробную программу праздника можно найти здесь

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:53 +1
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Тульская областьКуликово поле

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