Осенью в Туле высадят 2,5 тысяч саженцев деревьев

Фото из архива Myslo.

В Туле планируют высадить больше 2,5 тысяч саженцев деревьев, около 9 тысяч кустарников, 800 многолетников, 240 тысяч луковичных. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



Озеленять Тулу будут по 16 адресам во всех территориальных округах города. Начнут работы в конце сентября – начале октября. На улицах города появятся клен остролистный, липа, белая акация, пузыреплодник, барбарис, спирея Вангутта, калина.



Кроме того, на мемориалах и в памятных местах по 36 адресам планируют высадить луковицы тюльпанов в рамках подготовки к весеннему цветению.

Также осенью 2019 года продолжат работу по формированию зеленого щита вокруг города. В ходе акции «Зеленый щит» в областной столице будет высажено 2 тысячи саженцев деревьев.