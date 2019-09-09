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Осенью в Туле высадят 2,5 тысяч саженцев деревьев
Фото из архива Myslo.

Осенью в Туле высадят 2,5 тысяч саженцев деревьев

На улицах города появятся клен остролистный, липа, белая акация, пузыреплодник, барбарис, спирея Вангутта, калина.

В Туле планируют высадить больше 2,5 тысяч саженцев деревьев, около 9 тысяч кустарников, 800 многолетников, 240 тысяч луковичных. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Озеленять Тулу будут по 16 адресам во всех территориальных округах города. Начнут работы в конце сентября – начале октября. На улицах города появятся клен остролистный, липа, белая акация, пузыреплодник, барбарис, спирея Вангутта, калина.

Кроме того, на мемориалах и в памятных местах по 36 адресам планируют высадить луковицы тюльпанов в рамках подготовки к весеннему цветению.

Также осенью 2019 года продолжат работу по формированию зеленого щита вокруг города. В ходе акции «Зеленый щит» в областной столице будет высажено 2 тысячи саженцев деревьев.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:15 +2
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