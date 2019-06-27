Кому в июле отключат газ: список адресов
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В июле специалисты АО «Тулагоргаз» проведут техническое обслуживание газового оборудования в многоквартирных домах и проверят герметичность газопроводов. При этом газовщики временно отключат тулякам газ.
Работы будут проводиться по следующим адресам:
1 июля
- ул. Пузакова, 25, подъезды №№ 1, 2.
2 июля
- ул. Первомайская, 18-а.
- ул. Пузакова, 25, подъезды №№ 3, 4.
- ул. М. Горького, 5, подъезд № 1.
3 июля
- ул. Академика Павлова, 34.
- ул. Пузакова, 25, подъезды №№ 5, 6.
- Красноармейский пр., 32.
4 июля
- ул. Академика Павлова, 1-а.
- ул. Прокудина, 7/13; ул. Ползунова, 13/7.
- ул. Пузакова, 25, подъезд № 7.
- ул. М. Горького, 5, подъезд № 2.
- Красноармейский пр., 32.
8 июля
- пр. Ленина, 131-а.
- ул. Кутузова, 36, подъезд № 1.
9 июля
- ул. Кутузова, 36, подъезд № 2.
- ул. М. Горького, 5, подъезд № 3.
- Одоевское ш., 100.
10 июля
- ул. Седова, 31-в.
- Одоевское ш., 100.
11 июля
- ул. М. Горького, 5, подъезд № 4.
12 июля
- пр. Ленина, 52-б.
15 июля
- ул. Седова, 33-а.
- 2-й проезд Гастелло, 17, к. 1, подъезд № 3.
16 июля
- ул. Гоголевская, 54-а.
- ул. 1-я Озерная, 5.
- ул. Зеркальная 1-я, 2/18; ул. Радищева, 18/2.
- 2-й проезд Гастелло, 17, к. 1, подъезд № 4.
- ул. М. Горького, 5, подъезд № 5.
17 июля
- пр. Ленина, 18.
- пр. Ленина, 116, подъезд № 1.
18 июля
- ул. Оружейная, 23.
- пр. Ленина, 116, подъезд № 2.
- ул. М. Горького, 5, подъезд № 6.
24 июля
- пр. Ленина, 24.
- ул. Сойфера, 37.
Работы будут проводиться с 12.00 до 20.00.
Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит и колонок.
В соответствии с Постановлением правительства РФ № 410 не реже одного раза в год специалисты компании «Тулагоргаз» должны проводить техническое обслуживание внутридомового газового оборудования с проверкой герметичности газопроводов.
Если по какой-то причине жители не могут присутствовать дома в день проведения проверки, «Тулагоргаз» просит заранее обратиться в отдел по работе с клиентами для вызова мастера и проведения технического обслуживания в удобное время по телефонам: 25−36−68, 25−36−56, 25−36−37, либо сделать заявку на сайте.