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Кому в июле отключат газ: список адресов

Кому в июле отключат газ: список адресов

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В июле специалисты АО «Тулагоргаз» проведут техническое обслуживание газового оборудования в многоквартирных домах и проверят герметичность газопроводов. При этом газовщики временно отключат тулякам газ.

Работы будут проводиться по следующим адресам:

1 июля

  • ул. Пузакова, 25, подъезды №№ 1, 2.

2 июля

  • ул. Первомайская, 18-а.
  • ул. Пузакова, 25, подъезды №№ 3, 4.
  • ул. М. Горького, 5, подъезд № 1.

3 июля

  • ул. Академика Павлова, 34.
  • ул. Пузакова, 25, подъезды №№ 5, 6.
  • Красноармейский пр., 32.

4 июля

  • ул. Академика Павлова, 1-а.
  • ул. Прокудина, 7/13; ул. Ползунова, 13/7.
  • ул. Пузакова, 25, подъезд № 7.
  • ул. М. Горького, 5, подъезд № 2.
  • Красноармейский пр., 32.

8 июля

  • пр. Ленина, 131-а.
  • ул. Кутузова, 36, подъезд № 1.

9 июля

  • ул. Кутузова, 36, подъезд № 2.
  • ул. М. Горького, 5, подъезд № 3.
  • Одоевское ш., 100.

10 июля

  • ул. Седова, 31-в.
  • Одоевское ш., 100.

11 июля

  • ул. М. Горького, 5, подъезд № 4.

12 июля

  • пр. Ленина, 52-б.

15 июля

  • ул. Седова, 33-а.
  • 2-й проезд Гастелло, 17, к. 1, подъезд № 3.

16 июля

  • ул. Гоголевская, 54-а.
  • ул. 1-я Озерная, 5.
  • ул. Зеркальная 1-я, 2/18; ул. Радищева, 18/2.
  • 2-й проезд Гастелло, 17, к. 1, подъезд № 4.
  • ул. М. Горького, 5, подъезд № 5.

17 июля

  • пр. Ленина, 18.
  • пр. Ленина, 116, подъезд № 1.

18 июля

  • ул. Оружейная, 23.
  • пр. Ленина, 116, подъезд № 2.
  • ул. М. Горького, 5, подъезд № 6.

24 июля

  • пр. Ленина, 24.
  • ул. Сойфера, 37.

Работы будут проводиться с 12.00 до 20.00.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит и колонок.

 

В соответствии с Постановлением правительства РФ № 410 не реже одного раза в год специалисты компании «Тулагоргаз» должны проводить техническое обслуживание внутридомового газового оборудования с проверкой герметичности газопроводов.

Если по какой-то причине жители не могут присутствовать дома в день проведения проверки, «Тулагоргаз» просит заранее обратиться в отдел по работе с клиентами для вызова мастера и проведения технического обслуживания в удобное время по телефонам: 25−36−68, 25−36−56, 25−36−37, либо сделать заявку на сайте.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:18 −2
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