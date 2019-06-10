Даешь кредит каждому! Как тулякам не стать жертвой нелегальных кредиторов

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Чем опасны «черные кредиторы» и как их распознать, рассказывают специалисты Отделения по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО.

«Плохая кредитная история, банк отказал, деньги нужны позарез? Без проблем! Наличные даем всем!» Если вы наткнулись на объявление с подобной информацией, то, скорее всего, перед вами черные кредиторы. Что это за мошенники и чем они могут быть опасны?

За первые 3 месяца 2019 года Банк России выявил 379 черных кредиторов и 61 финансовую пирамиду.

Черные (или нелегальные) кредиторы — это организации, у которых нет разрешения на кредитную деятельность, но они всё равно выдают людям деньги под проценты, используя разные схемы обмана.

как они работают?

Действуют они по-разному.

Например, лжекредиторы могут подменить договор и дать вам на подпись совершенно другие условия, например, не указать срок возврата.

Это позволит им запросить всю сумму с процентами уже на следующий день. Либо в договоре будут запутанные формулировки, сложные схемы начисления процентов, а в итоге окажется, что сумма ежемесячных выплат по кредиту значительно больше, чем вы рассчитывали.

Другая схема: перед оформлением заема аферисты могут попросить вас оплатить «комиссию» за проверку документов и перевод денег.

Вы отдаете деньги, и ваш «помощник» исчезает. Периодически с такой схемой сталкиваются граждане, которые решили оформить заем онлайн, например, через сайт микрофинансовой организации. Это достаточно распространенная услуга, чем и пользуются мошенники. Они создают фальшивый сайт, внешне похожий на сайт легальной компании, получают от жертвы «комиссию» и исчезают.

С черными кредиторами опасно связываться, так как они «работают» нелегально и интересы заемщика при взаимодействии с ними не защищены. Дело в том, что деятельность легальных участников финансового рынка регулируется законом, они не имеют права выдавать кредит или заем под проценты выше регламентированных. Также ограничены способы, которыми легальные кредиторы могут взыскать долг. А черные кредиторы устанавливают проценты, какие им захочется, а если что, долги «выбивают» — иногда в прямом смысле этого слова.

как уберечься?

Если вы решили взять кредит или заем, то обязательно проверьте, есть ли у организации лицензия Банка России или числится ли она в реестре. Это всё можно проверить на сайте Банка России. Компании нет в списке? Ни в коем случае не связывайтесь с ней. Обратитесь в Банк России и правоохранительные органы. Удобнее всего направить обращение в электронном виде через раздел «Интернет-приемная Банка России». Письменное обращение можно направить по почте на один из адресов: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12; 300041, г. Тула, ул. Советская, 88. Кроме того, вы можете позвонить по телефону горячей линии 8-800-300-30-00.