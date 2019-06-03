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Из-за подготовки Обидимского водозабора к зиме под Тулой отключат воду

Из-за подготовки Обидимского водозабора к зиме под Тулой отключат воду

Работы проведут 5 июня.

В связи с профилактическими работами по подготовке к работе в зимних условиях Обидимского водозабора 5 июня с 8.00 до 8.00 6 июня в Зареченском округе, п. Рождественский, д. Рождественка, д. Ульяновка, д. Семеновка будет пониженное давление холодного водоснабжения.
 
АО «Тулагорводоканал» сообщает, что по окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:10 +1
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