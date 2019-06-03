Из-за подготовки Обидимского водозабора к зиме под Тулой отключат воду

В связи с профилактическими работами по подготовке к работе в зимних условиях Обидимского водозабора 5 июня с 8.00 до 8.00 6 июня в Зареченском округе, п. Рождественский, д. Рождественка, д. Ульяновка, д. Семеновка будет пониженное давление холодного водоснабжения.

АО «Тулагорводоканал» сообщает, что по окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.