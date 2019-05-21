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В Тульской области зарегистрированы случаи заболевания энтеровирусной инфекцией

В Тульской области зарегистрированы случаи заболевания энтеровирусной инфекцией

Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора Тульской области.

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости энтеровирусной инфекцией в Тульской области характеризуется как относительно благополучная. За четыре месяца 2019 года зарегистрировано 2 случая заболевания.

Энтеровирусная инфекция — повсеместное распространенное инфекционное заболевание, вызванное энтеровирусами. Источником могут быть больной человек или инфицированный бессимптомный носитель вируса.

Риск возникновения острых кишечных инфекций, заболеваний энтеровирусной этиологии увеличивается в теплый период года, особенно в местах массового скопления людей.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает, как избежать заражения энтеровирусной инфекцией:

  • необходимо соблюдать правила личной гигиены: мыть руки перед едой, после возвращения с улицы и каждого посещения туалета;
  • купаться только в разрешенных местах отдыха, в том числе на оборудованных пляжах, где контролируется качество воды;
  • тщательно промывать горячей или бутилированной водой овощи и фрукты, приобретенные на рынках и в торговой сети;
  • не пить воду из непроверенных источников, пить воду только гарантированного качества: бутилированную промышленного производства или кипяченую;
  • проводить влажную уборку помещений с использованием дезинфицирующих средств, чаще проветривать;
  • пользоваться индивидуальной посудой, следить за чистотой предметов ухода за детьми раннего возраста;
  • родителям следить за детьми во время купания во избежания заглатывания воды;
  • защищать пищу от мух и других насекомых;
  • избегать контактов с людьми с признаками инфекционных заболеваний, с сыпью, температурой, кашлем и другими симптомами;
  • в случае появления симптомов инфекционного заболевания своевременно обращаться за медицинской помощью.

Вирус передается воздушно-капельным путем, а также через грязные руки, игрушки, воду, пищевые продукты и др. Энтеровирусы широко распространены, вызывают различные по клиническим проявлениям и степени тяжести заболевания. Они способны поражать многие органы и системы организма человека.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:34 +3
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