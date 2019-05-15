После гастролей в Великобритании в Тулу приедет Астраханский государственный ансамбль песни и танца

Фото на https://vk.com/club18590975

Тула стала одним из пунктов большого гастрольного тура ансамбля по стране. Перед этим артисты успешно выступили в 40 городах Великобритании.

Астраханский государственный ансамбль песни и танца — это самобытный профессиональный творческий коллектив. Он был создан в 2008 году для возрождения песенно-танцевальных и музыкальных традиций народов, которые проживают на территории Астраханской области. Это самый многонациональный коллектив в России, состоящий из молодых и талантливых певцов, танцоров и музыкантов.

Для туляков артисты готовят особую программу под названием «Жемчужина Нижнего Поволжья».

Она представляет собой колоритную мозаику песен и танцев народов, населяющих юг России и Астраханской области. Гости увидят зажигательные народные танцы калмыков, татар и азербайджанцев, услышат популярные русские и казачьи песни. Широко представлена в программе и рыбацкая тематика. Кроме песен и танцев во всех концертах ансамбля присутствует интерактивная программа — во время выступления на большом экране зрители смотрят видеосюжеты с артистами. Оркестр ансамбля представит виртуозные обработки инструментальной музыки.