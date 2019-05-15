После гастролей в Великобритании в Тулу приедет Астраханский государственный ансамбль песни и танца
Концерт состоится 26 июня в Городском концертном зале. Начало в 19.00
Тула стала одним из пунктов большого гастрольного тура ансамбля по стране. Перед этим артисты успешно выступили в 40 городах Великобритании.
Астраханский государственный ансамбль песни и танца — это самобытный профессиональный творческий коллектив. Он был создан в 2008 году для возрождения песенно-танцевальных и музыкальных традиций народов, которые проживают на территории Астраханской области. Это самый многонациональный коллектив в России, состоящий из молодых и талантливых певцов, танцоров и музыкантов.
Для туляков артисты готовят особую программу под названием «Жемчужина Нижнего Поволжья».
Она представляет собой колоритную мозаику песен и танцев народов, населяющих юг России и Астраханской области. Гости увидят зажигательные народные танцы калмыков, татар и азербайджанцев, услышат популярные русские и казачьи песни. Широко представлена в программе и рыбацкая тематика. Кроме песен и танцев во всех концертах ансамбля присутствует интерактивная программа — во время выступления на большом экране зрители смотрят видеосюжеты с артистами. Оркестр ансамбля представит виртуозные обработки инструментальной музыки.
Приобрести билеты на представления можно в любой точке нашего сервиса Myslo-касса.
Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн-сб: 10.00−18.00
Вс: выходной
• Тула, ул. Первомайская, 3, -1-й этаж, сервисный центр DK сервис
Пн-сб: 10.00−20.00
Вс: выходной
• Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн-пт: 9.00−18.00
Сб-вс: выходной
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