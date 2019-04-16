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В Тульской области начали работу 7 асфальтобетонных заводов
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области начали работу 7 асфальтобетонных заводов

Министр транспорта и дорожного хозяйства Родион Дудник посетил асфальтобетонный завод в Щекинском районе.

Как рассказал и.о. директора «Тулаавтодора» Михаил Мельников, предприятие открыто в 2017 году и отвечает всем современным экологическим требованиям. Завод производит 160 тонн качественной асфальтобетонной смеси в час.

– Всего на строительный сезон региону требуется 600 тыс. тонн асфальта. Этот объём будет произведён на территории региона и его хватит для всех дорог, ремонт которых запланирован в этом году. В настоящее время начали работу 7 асфальтобетонных заводов региона. Еще один — в Суворовском районе — после модернизации будет запущен 25 апреля, — отметил Родион Дудник.

Первый асфальт, произведенный заводом в нынешнем году, был направлен на ремонт подъезда к областной больнице № 2 в Щекинском районе.

Напомним, 19 февраля на оперативном совещании Губернатор Алексей Дюмин обратил внимание на то, что после передачи подъездов к музею-усадьбе «Ясная Поляна» и областной больнице № 2 в собственность региона необходимо привести их в нормативное состояние. Срок исполнения поручения — 1 июня.

Родион Дудник проверил качество ремонта 108-метрового подъезда к больнице, а также проинспектировал подготовительные работы на подъезде к музею-усадьбе «Ясная Поляна». На участке протяженностью 1,2 км проведено фрезерование. С 17 апреля начнется асфальтирование участка дороги и тротуара. Также будут оборудованы три водопропускные трубы для отвода осадков.

Подготовительные работы проходят еще на шести дорогах региона. В частности, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начат ремонт участков Белев — Чернь, Ханино — Красное — Михайлово в Суворовском районе и Лапотково-Ефремов — а/п к пос. Грецовка в Щекинском районе. До конца апреля ремонт дорог в Тульской области начнется в полную мощность.

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