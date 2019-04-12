новости
новости
Регистрация
Владельцы таунхауса в Туле наказаны на 185 000 рублей за самовольную установку газовых котлов
Фото из архива Myslo.ru.

Владельцы таунхауса в Туле наказаны на 185 000 рублей за самовольную установку газовых котлов

Хозяйка дома обращалась на Myslo год назад, пытаясь доказать незаконность действий газовиков. Но суд оказался на стороне ресурсников.

Самовольная врезка в трубу официально газифицированного дома, а также установка газового оборудования в доме №35 по ул. Шевченко в Туле была выявлена в феврале 2018 года. 25 апреля было произведено принудительное отключение газа, а после подан иск в суд о взыскании с пяти собственников таунхауса в материального ущерба, нанесенного поставщику газа.
 
Суд в полном объеме удовлетворил исковые требования ООО «Газпром межрегионгаз Тула», а апелляционная инстанция оставила решение без изменений, сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Тула».
 
В пресс-службе компании напомнили, что строящийся дом самовольщики газифицировали с помощью пластмассового шланга и установили в нем 6 настенных газовых котлов.
 
 
Несмотря на активное противодействие (об этом подробнее читайте здесь) собственников таунхауса, газовики при участии правоохранительных органов и органов исполнительной власти Тулы ликвидировали самовольное подключение.
Материальный ущерб, причиненный поставщику газа, составил 185 тысяч рублей.
Эту сумму придется возместить собственникам указанного жилого дома, чьи начисления за газ составляют от 26 до 70 тысяч рублей.
 
Исполнительные листы, выданные судом, направлены в службу судебных приставов. В настоящее время судебными приставами в отношении указанных лиц возбуждены исполнительны производства, производится комплекс мероприятий, предусмотренных действующим законодательством.
 
Новый жилой дом, расположенный на земельном участке рядом с домом №35 по ул. Шевченко, до настоящего времени к сети газоснабжения не подключен.
 

Компания «Газпром межрегионгаз Тула» обращает внимание, что самовольное подключение газового оборудования, самовольная врезка в газораспределительные сети являются социально опасными действиями, которые создают угрозу жизни и здоровью граждан, могут привести к взрыву газа и пожару.

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:48 +3
Другие статьи по темам
Событие
отключили газсамовольный монтаж газового оборудования
Место
Тула
Прочее
Газпром межрегионгаз Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле помыли Льва Толстого
В Туле помыли Льва Толстого
«Ростелеком» занял первое место по количеству клиентов виртуальной АТС по итогам 2018 года в рейтинге ТМТ консалтинг
«Ростелеком» занял первое место по количеству клиентов виртуальной АТС по итогам 2018 года в рейтинге ТМТ консалтинг
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.