Владельцы таунхауса в Туле наказаны на 185 000 рублей за самовольную установку газовых котлов

Фото из архива Myslo.ru.

Хозяйка дома обращалась на Myslo год назад, пытаясь доказать незаконность действий газовиков. Но суд оказался на стороне ресурсников.

Самовольная врезка в трубу официально газифицированного дома, а также установка газового оборудования в доме №35 по ул. Шевченко в Туле была выявлена в феврале 2018 года. 25 апреля было произведено принудительное отключение газа, а после подан иск в суд о взыскании с пяти собственников таунхауса в материального ущерба, нанесенного поставщику газа.

Суд в полном объеме удовлетворил исковые требования ООО «Газпром межрегионгаз Тула», а апелляционная инстанция оставила решение без изменений, сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Тула».

В пресс-службе компании напомнили, что строящийся дом самовольщики газифицировали с помощью пластмассового шланга и установили в нем 6 настенных газовых котлов.

подробнее читайте здесь) собственников таунхауса, газовики при участии правоохранительных органов и органов исполнительной власти Тулы ликвидировали самовольное подключение. Несмотря на активное противодействие (об этом) собственников таунхауса, газовики при участии правоохранительных органов и органов исполнительной власти Тулы ликвидировали самовольное подключение.

Материальный ущерб, причиненный поставщику газа, составил 185 тысяч рублей.

Эту сумму придется возместить собственникам указанного жилого дома, чьи начисления за газ составляют от 26 до 70 тысяч рублей.

Исполнительные листы, выданные судом, направлены в службу судебных приставов. В настоящее время судебными приставами в отношении указанных лиц возбуждены исполнительны производства, производится комплекс мероприятий, предусмотренных действующим законодательством.

Новый жилой дом, расположенный на земельном участке рядом с домом №35 по ул. Шевченко, до настоящего времени к сети газоснабжения не подключен.