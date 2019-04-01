Где в Туле отключат электроэнергию 2 апреля
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:
- ул. М. Тореза, 11,
- пр-т Ленина, 83,
- ул. Металлургов, 4, 6, 8, 10,
- ул. Кутузова, 142,
- ул. Мартеновская, 1, 3, 5, 7, 9, 10-а, 10-б, 11, 13, 15, 17, 21,
- ул. Гайдара, 10, 12,
- п. Косая Гора: Орловское шоссе, 11, 15, 13,
- ул. Судейского, 1-12-а,
- ул. Октябрьская, 190-222 (чётн.),
- Мясново: ул. Ликбеза, 3, 9, 15-31 (нечётн.), 18, 33, 35, 37,
- ул. Н. Студёнка, 3-23 (нечётн.), 2-8-а (чётн.), 31-63 (нечётн.), 12-60 (чётн.),
- ул. Чмутова, 20-54 (чётн.), 5,
- ул. В. Краснослободская, 1-11, 8-36 (чётн.), 17, 23, 25, 23-а, 23-б,
- 2-й Клинской пр-д, 2, 3, 4,
- 3-й Клинской пр-д, 5, 9,
- 4-й Клинской пр-д, 1-12,
- ул. В. Выселковая, 21-а, 23, 26,
- ул. В. Студёнка, 1-17 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
- ул. Громова, 1-9 (нечётн.), 2,
- п. Первомайский: ул. Чапаева, 1-39,
- ул. Ленина, 22-а, 23, 24,
- Щёкинское шоссе, 57, 25, 55,
- п. Рудаково: ул. Советская, 3,
- ул. Трудовая, 9-47 (нечётн.), 10-40 (чётн.), 40-а,
- ул. Комсомольская, 22, 24, 26,
- пер. Прохладный, 1-15 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
- ул. Солнечная, 3-27 (нечётн.),
- пер. Луговой, 1-а, 1-12,
- пер. Лазурный, 2, 6, 4, 10, 12, 3-17 (нечётн.),
- пер. Садовый, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
- п. Менделеевский: ул. Шевченко, 5-30,
- ул. Щорса, 1-31 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
- ул. Пионерская, 1-5, 10-а,
- ул. Чапаева, 1-39,
- ул. Ленина, 22-а, 23, 24, 28.
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