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Где в Туле отключат электроэнергию 2 апреля

Где в Туле отключат электроэнергию 2 апреля

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:

  • ул. М. Тореза, 11,
  • пр-т Ленина, 83,
  • ул. Металлургов, 4, 6, 8, 10,
  • ул. Кутузова, 142,
  • ул. Мартеновская, 1, 3, 5, 7, 9, 10-а, 10-б, 11, 13, 15, 17, 21,
  • ул. Гайдара, 10, 12,
  • п. Косая Гора: Орловское шоссе, 11, 15, 13,
  • ул. Судейского, 1-12-а,
  • ул. Октябрьская, 190-222 (чётн.),
  • Мясново: ул. Ликбеза, 3, 9, 15-31 (нечётн.), 18, 33, 35, 37,
  • ул. Н. Студёнка, 3-23 (нечётн.), 2-8-а (чётн.), 31-63 (нечётн.), 12-60 (чётн.),
  • ул. Чмутова, 20-54 (чётн.), 5,
  • ул. В. Краснослободская, 1-11, 8-36 (чётн.), 17, 23, 25, 23-а, 23-б,
  • 2-й Клинской пр-д, 2, 3, 4,
  • 3-й Клинской пр-д, 5, 9,
  • 4-й Клинской пр-д, 1-12,
  • ул. В. Выселковая, 21-а, 23, 26,
  • ул. В. Студёнка, 1-17 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
  • ул. Громова, 1-9 (нечётн.), 2,
  • п. Первомайский: ул. Чапаева, 1-39,
  • ул. Ленина, 22-а, 23, 24,
  • Щёкинское шоссе, 57, 25, 55,
  • п. Рудаково: ул. Советская, 3,
  • ул. Трудовая, 9-47 (нечётн.), 10-40 (чётн.), 40-а,
  • ул. Комсомольская, 22, 24, 26,
  • пер. Прохладный, 1-15 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
  • ул. Солнечная, 3-27 (нечётн.),
  • пер. Луговой, 1-а, 1-12,
  • пер. Лазурный, 2, 6, 4, 10, 12, 3-17 (нечётн.),
  • пер. Садовый, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
  • п. Менделеевский: ул. Шевченко, 5-30,
  • ул. Щорса, 1-31 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
  • ул. Пионерская, 1-5, 10-а,
  • ул. Чапаева, 1-39,
  • ул. Ленина, 22-а, 23, 24, 28.
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:48 +1
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