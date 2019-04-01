К 2021 году в Тульской области построят 8 новых детских садов

На еженедельном оперативном совещании у Алексея Дюмина обсудили меры по стабилизации демографических процессов.

Зампред регионального правительства Марина Левина рассказала, что основным инструментом решения демографических вопросов стал нацпроект «Демография».

Сейчас почти 12% жителей в Тульской области достигли возраста 70 лет. Ожидается, что через пять лет этот показатель увеличится до 14%, а более 35 тысяч туляков достигнут 85-летия. Поэтому Тульская область стала одним из пилотных регионов по внедрению системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами.

Алексей Дюмин отметил, что для стабилизации демографических процессов также важно укреплять материально-техническую базу женских консультаций, родильных отделений и повышать профессиональную компетенцию их сотрудников.

Министр здравоохранения Андрей Третьяков сообщил, что для повышения качества медпомощи и снижения младенческой смертности проводится закупка оборудования за счет бюджетных и внебюджетных источников.

В текущем году на техническое оснащение четырех учреждений родовспоможения планируется потратить более 27 млн рублей.

Для Тульского областного перинатального центра Фонд «Перспектива» приобрел аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных. Дополнительно из бюджета области выделены средства на ремонт помещений центра, запланировано начало строительства нового корпуса. Также планируется открытие третьего отделения реанимации для выхаживания новорожденных в Тульской детской областной клинической больнице.

Большую роль в решении вопросов демографии играет наличие мест в детских садах. В этом году планируется построить два дошкольных учреждения в Туле и по одному – в Щекино, Ефремове и в Ясногорском районе. К 2021 году в области построят ещё 8 детских садов.

В прошлом году в регионе создано более 1500 дополнительных мест в детских садах, из которых 62% – для детей до трех лет. К 2021 году планируется создать 3000 новых мест.