Мошенники «увели» более миллиона рублей при строительстве многоэтажки на ул. Серебровской

В доме не были выполнены работы по установке счётчиков и изоляции трубопроводов.

Тульская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Выяснилось, что в марте 2013 года городское Управление капитального строительства заключило с ООО «АртСтрой» контракт на разработку рабочей документации и организацию строительства многоквартирного жилого дома на улице Серебровской.

После этого неустановленные лица из числа сотрудников организации при производстве работ по устройству холодного и горячего водоснабжения не выполнили монтаж счетчиков и изоляции трубопроводов на сумму более 1 млн рублей, несмотря на то, что деньги за работу заказчик перевёл на банковский счёт фирмы.

Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы для дачи правовой оценки. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Ход расследования прокуратура взяла на контроль.