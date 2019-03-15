Погода в Туле 16 марта: мокрый снег, ветер и потепление

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе будет облачно с прояснениями. Мокрый снег, дождь (по данным сайта «Метеоинфо», до 1 мм), на дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -5 до нуля, днём – от нуля до +5 градусов. Атмосферное давление ниже нормы – 735-740 мм рт. ст.