Погода в Туле 16 марта: мокрый снег, ветер и потепление
Синоптики обещают облачность с прояснениями и пониженное давление.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе будет облачно с прояснениями. Мокрый снег, дождь (по данным сайта «Метеоинфо», до 1 мм), на дорогах гололедица.
Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -5 до нуля, днём – от нуля до +5 градусов. Атмосферное давление ниже нормы – 735-740 мм рт. ст.
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