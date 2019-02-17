Где в Туле отключат электричество 18 февраля
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:
- ул. Демидовская, 70 к. 2, к. 1, 72-а, 72, 70-а,
- ул. М. Горького, 7, 9, 7-а,
- пос. Октябрьский: 13-й пр-д, 1-а, 1-б,
- 12-й пр-д, 20-44, 20-а-46-а,
- ул. Речная, 18-70 (чётн.), 17-67 (нечётн.),
- ул. Карпова, 18-26 (чётн.), 21-31 (нечётн.),
- ул. Щепкина, 1-21 (нечётн.),
- ул. Газовая, 30, 32, 34,
- ул. Ермоловой, 1-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
- ул. Верещагина, 1-22, 2-а, 1-а, 1-б, 1-в,
- ул. Коксовая, 33, 35, 38-48 (чётн.),
- пр-д Верещагина, 1-7,
- Епифанское шоссе, 27-35 (нечётн.),
- пер. Дачный, 1-11,
- пер. Доменный, 1-13,
- ул. Рудная, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
- ул. Ковпака, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Сортировочная, 1-10-а,
- ул. Кутузова, 177-217 (нечётн.), 122-128 (чётн.),
- Епифанское шоссе, 1-25 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
- ул. Дачная, 11-22,
- ул. Бункерная, 1-23 (нечётн.), 2-а-32 (чётн.),
- ул. Бардина, 10, 12, 14,
- ул. Мартеновская, 26, 28,
- ул. Разливочная, 1-13,
- ул. Коксовая, 1-14,
- ул. Староникитская, 35-53 (нечётн.), 34-44 (чётн.),
- ул. Колетвинова, 8-23,
- ул. Оборонная, 27,
- ул. Пионерская, 54,
- ул. Войкова, 22-а,
- ул. 3-я Трубная, 13-19 (нечётн.), 18-26 (чётн.),
- ул. Серебровская, 47-87 (нечётн.),
- ул. Самокатная, 10-28 (чётн.), 9-а-15 (нечётн.),
- ул. Чехова, 29, 31, 33,
- ул. 2-я Трубная, 15-23 (нечётн.), 22, 24,
- ул. Болдина, 58,
- ул. Жореса, 2-12 (чётн.), 3- 7 (нечётн.),
- ул. 2-я Хомутовка, 7-17, 12, 14,
- п. Косая Гора: ул. Дронова, 6-18,
- пер. Стадионный, 1-8.
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