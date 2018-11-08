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В Туле пройдёт прямая линия по вопросам земельного законодательства

В Туле пройдёт прямая линия по вопросам земельного законодательства

На вопросы жителей ответит региональный омбудсмен Татьяна Ларина и руководитель тульского Управления Росреестра Светлана Калмыкова.

В понедельник, 12 ноября, с 14 до 15 часов в Туле пройдёт совместная прямая линия по вопросам государственного кадастрового учета недвижимости, государственного земельного надзора, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

На вопросы жителей ответят уполномоченный по правам человека в Тульской области Татьяна Ларина и руководитель управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тульской области Светлана Калмыкова.

Звонки будут приниматься по телефону: 8(4872)24-98-39.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:43 +2
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