Тульский рюкзак-матрешка был признан лучшей идеей сувенира.
Тульские рюкзак-матрешка, пряник и мини-самовар покорили жюри конкурса «Туристический сувенир»
Всего на конкурс были поданы заявки из 63-х регионов страны.
В Нижнем Новгороде состоялся финал Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир — 2018». В этом году на конкурс было подано 2296 заявок из 63-х регионов страны, в общенациональный финал конкурса прошли 317 работ из 41 региона страны: около 190 компаний и индивидуальных мастеров.
Представители Тульской области стали лучшими сразу в нескольких номинациях:
- Гран-при в номинации «Сувенир региона» получил тульский пряник с фруктовой начинкой;
- Гран-при в номинации «Сувенир города» — миниатюрный тульский самоварчик;
- Первое место в номинации «Гастрономический сувенир (еда)» завоевали конфеты «Ясная Поляна»;
- Первое место в номинации «Идея сувенира» — тульский рюкзак-матрешка.
Всероссийский фестиваль-конкурс «Туристический сувенир» проводится с 2015 года при поддержке Федерального агентства по туризму РФ.
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