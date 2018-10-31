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Тульские рюкзак-матрешка, пряник и мини-самовар покорили жюри конкурса «Туристический сувенир»
Тульский рюкзак-матрешка был признан лучшей идеей сувенира.

Тульские рюкзак-матрешка, пряник и мини-самовар покорили жюри конкурса «Туристический сувенир»

Всего на конкурс были поданы заявки из 63-х регионов страны.

В Нижнем Новгороде состоялся финал Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир — 2018». В этом году на конкурс было подано 2296 заявок из 63-х регионов страны, в общенациональный финал конкурса прошли 317 работ из 41 региона страны: около 190 компаний и индивидуальных мастеров.

Представители Тульской области стали лучшими сразу в нескольких номинациях:

  • Гран-при в номинации «Сувенир региона» получил тульский пряник с фруктовой начинкой;
  • Гран-при в номинации «Сувенир города» — миниатюрный тульский самоварчик;
  • Первое место в номинации «Гастрономический сувенир (еда)» завоевали конфеты «Ясная Поляна»;
  • Первое место в номинации «Идея сувенира» — тульский рюкзак-матрешка.

Всероссийский фестиваль-конкурс «Туристический сувенир» проводится с 2015 года при поддержке Федерального агентства по туризму РФ.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:06 +2
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Место
Нижний Новгород

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