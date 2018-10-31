Тульские рюкзак-матрешка, пряник и мини-самовар покорили жюри конкурса «Туристический сувенир»

Тульский рюкзак-матрешка был признан лучшей идеей сувенира.

Всего на конкурс были поданы заявки из 63-х регионов страны.

В Нижнем Новгороде состоялся финал Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир — 2018». В этом году на конкурс было подано 2296 заявок из 63-х регионов страны, в общенациональный финал конкурса прошли 317 работ из 41 региона страны: около 190 компаний и индивидуальных мастеров.

Представители Тульской области стали лучшими сразу в нескольких номинациях:

Гран-при в номинации «Сувенир региона» получил тульский пряник с фруктовой начинкой;

Гран-при в номинации «Сувенир города» — миниатюрный тульский самоварчик;

Первое место в номинации «Гастрономический сувенир (еда)» завоевали конфеты «Ясная Поляна»;

Первое место в номинации «Идея сувенира» — тульский рюкзак-матрешка.

Всероссийский фестиваль-конкурс «Туристический сувенир» проводится с 2015 года при поддержке Федерального агентства по туризму РФ.