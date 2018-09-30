В Тульской области выбрали лучшего специалиста МФЦ

Четвертый год подряд в регионе выбирают лучшее отделение МФЦ и лучшего специалиста центра, который представит Тульскую область на Всероссийском конкурсе.

30 сентября в Тульской областной филармонии прошел региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр 2018».

Собравшихся поприветствовала заместитель Губернатора — руководитель аппарата — начальник главного управления государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области Галина Якушкина. Она пожелала конкурсантам профессиональных успехов и удачи в конкурсе.

Министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков отметил, что работникам МФЦ есть чем гордиться — 96% жителей положительно оценили работу специалистов многофункциональных центров. Сегодня задача конкурсантов показать свои профессионализм и креативность.

За звание «Лучший специалист многофункционального центра» боролись 4 работника организации — Дарья Машкова (отделение № 28, Щекино), Екатерина Ендураева (отделение № 26, Тула), Анна Ильина (отделение № 24, Узловая), Юлия Тарасенко (отделение № 11, Тула).

В номинации «Лучшее отделение МФЦ» были представлены отделения № 24 (Узловая), № 26 (Тула), № 33 (Тула), № 8 (Донской).

Конкурсанты представили свои предложения по улучшению работы многофункциональных центров, ответили на вопросы об оказании государственных и муниципальных услуг.

Выступления работников МФЦ оценивали руководители министерства по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области, региональных управлений Росреестра, федеральной налоговой службы, управления по вопросам миграции УМВД России по Тульской области, областного отделения Пенсионного фонда РФ, отделения Фонда социального страхования, управления соцзащиты населения и органов ЗАГС.

Победителями регионального этапа стали Юлия Тарасенко (отделение № 11, Тула) и отделение № 26 Центрального района Тулы.