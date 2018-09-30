Действующий чемпион России по волейболу обыграл «Тулицу»

Фото пресс-службы ВК "Тулица".

30 сентября состоялся пятый матч первого тура Кубка России по волейболу среди женских команд. «Тулица» встречалась с действующими чемпионами России — волейболистками Суперлиги и Лиги чемпионов из команды «Динамо» (Москва).

Пресс-служба тульского клуба отмечает, что на площадке была серьезная борьба. Всё решил пятый сет, который остался за столичной командой. Счет по партиям — 23:25, 25:17, 25:16, 23:25, 15:10.

Второй тур Кубка России состоится с 15 по 21 октября в Липецке. «Тулице» предстоит снова сыграть с командами, с которыми она встречалась в первом туре: «Ленинградкой» Санкт-Петербург, «Динамо-Метар» Челябинск, «Липецком» Липецкая область, «Лучом» Москва, и «Динамо» Москва.

календарь игр

16 октября

15.00: «Ленинградка» — «Тулица»;

17.00: «Динамо» - «Луч»;

19.00: «Динамо-Метар» — «Липецк»

17 октября

15.00: «Динамо» — «Ленинградка»;

17.00: «Тулица» — «Динамо-Метар»;

19.00: «Луч» — «Липецк».

18 октября

15.00: «Динамо-Метар» — «Динамо»;

17.00: «Ленинградка» — «Луч»;

19.00: «Липецк» — «Тулица».

20 октября

15.00: «Луч» — «Тулица»;

17.00: «Динамо» — «Липецк»;

19.00: «Ленинградка» — «Динамо-Метар».

21 октября