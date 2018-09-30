Действующий чемпион России по волейболу обыграл «Тулицу»
Матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Динамо».
30 сентября состоялся пятый матч первого тура Кубка России по волейболу среди женских команд. «Тулица» встречалась с действующими чемпионами России — волейболистками Суперлиги и Лиги чемпионов из команды «Динамо» (Москва).
Пресс-служба тульского клуба отмечает, что на площадке была серьезная борьба. Всё решил пятый сет, который остался за столичной командой. Счет по партиям — 23:25, 25:17, 25:16, 23:25, 15:10.
Второй тур Кубка России состоится с 15 по 21 октября в Липецке. «Тулице» предстоит снова сыграть с командами, с которыми она встречалась в первом туре: «Ленинградкой» Санкт-Петербург, «Динамо-Метар» Челябинск, «Липецком» Липецкая область, «Лучом» Москва, и «Динамо» Москва.
16 октября
- 15.00: «Ленинградка» — «Тулица»;
- 17.00: «Динамо» - «Луч»;
- 19.00: «Динамо-Метар» — «Липецк»
17 октября
- 15.00: «Динамо» — «Ленинградка»;
- 17.00: «Тулица» — «Динамо-Метар»;
- 19.00: «Луч» — «Липецк».
18 октября
- 15.00: «Динамо-Метар» — «Динамо»;
- 17.00: «Ленинградка» — «Луч»;
- 19.00: «Липецк» — «Тулица».
20 октября
- 15.00: «Луч» — «Тулица»;
- 17.00: «Динамо» — «Липецк»;
- 19.00: «Ленинградка» — «Динамо-Метар».
21 октября
- 15.00: «Тулица» — «Динамо»;
- 17.00: «Динамо-Метар» — «Луч»;
- 19.00: «Липецк» — «Ленинградка».