В Тульской области открылся четырнадцатый железнодорожный музей

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Торжественное событие посвящено 150-летию начала железнодорожного сообщения между Тулой, Орлом и Курском.

На железнодорожной станции в Плавске открылась музейная экспозиция, посвященная 150-летию начала железнодорожного сообщения между Тулой, Орлом и Курском, а также 15-летию ОАО «РЖД».





В мероприятии принял участие заместитель Губернатора Тульской области Сергей Егоров. Он отметил, что Тульская область – регион, в котором создаются музеи на железнодорожных станциях. Это уже четырнадцатый.

Экспозиция музея расскажет посетителям об известных писателях Льве Толстом и Иване Тургеневе, о советском военном лётчике, участнике Великой Отечественной войны, дважды Герое Советского Союза Борисе Сафонове, а также об истории Гражданской войны в России.





В честь торжественного открытия музея, отличившиеся сотрудники ОАО «РЖД» получили региональные награды.