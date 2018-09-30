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В Тульской области открылся четырнадцатый железнодорожный музей
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области открылся четырнадцатый железнодорожный музей

Торжественное событие посвящено 150-летию начала железнодорожного сообщения между Тулой, Орлом и Курском.

На железнодорожной станции в Плавске открылась музейная экспозиция, посвященная 150-летию начала железнодорожного сообщения между Тулой, Орлом и Курском, а также 15-летию ОАО «РЖД».



В мероприятии принял участие заместитель Губернатора Тульской области Сергей Егоров. Он отметил, что Тульская область – регион, в котором создаются музеи на железнодорожных станциях. Это уже четырнадцатый.

Экспозиция музея расскажет посетителям об известных писателях Льве Толстом и Иване Тургеневе, о советском военном лётчике, участнике Великой Отечественной войны, дважды Герое Советского Союза Борисе Сафонове, а также об истории Гражданской войны в России.



В честь торжественного открытия музея, отличившиеся сотрудники ОАО «РЖД» получили региональные награды.

сегодня, в 20:05 +2
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