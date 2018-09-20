Суд обязал «Панораму Тур» компенсировать туляку сорвавшийся отдых

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Сумма выплаты почти в три раза превышает стоимость тура.

В Роспотребнадзор обратился туляк с жалобой на действия туроператора «Панорама Тур», входящий в «Натали Турс». С 4 июля туроператор аннулировал все проданные и забронированные туры. В это число вошла и путевка заявителя. Он обратился с заявлением о возвращении денежных средств, однако ни ответа, ни денег не получил.

Совместно с сотрудниками ведомства потребитель подал в суд иск о взыскании суммы, уплаченной по договору, пени за просрочку выполнения требования потребителя, штрафа и компенсации морального вреда. Иск удовлетворен.

Итоговая сумма взыскания почти в три раза превышает оплату туруслуги.

На сегодняшний день с устными и письменными обращениями в Управление Роспотребнадзора по Тульской области обратилось 14 потребителей, пострадавших от действий ООО «Панорама Тур».

В суды Тулы и области направлены пять исковых заявлений к ООО «Панорама Тур». Дела находятся на стадии рассмотрения.