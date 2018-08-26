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1 сентября Тульский экзотариум приглашает школьников на экскурсию

1 сентября Тульский экзотариум приглашает школьников на экскурсию

В День знаний ученики тульских школ смогут посетить экзотариум бесплатно.

1 сентября Тульский экзотариум приглашает школьников на бесплатную экскурсию. По традиции в День знаний облачится в праздничный наряд и любимый туляками динозавр. Фото с ящером-первоклассницей становится уже доброй традицией для школьников города, некоторые из которых собирают своеобразную «ленту времени», ежегодно добавляя в неё новые снимки.

Традиционно по выходным можно увидеть кормление животных, а также попробовать покормить некоторых из них самим, например, ящериц — сверчками или фруктами. Завтрак в 11.00, ужин — в 16.00.

1 сентября Тульский экзотариум работает с 10.00 до 20.00 без перерывов.

Стоимость билетов для прочих категорий посетителей останется прежней: взрослый — 200 рублей, детский — 150 рублей (дети до 3 лет — бесплатно), студенческий — 150 рублей, льготный — 100 руб.

Возрастное ограничение: 0+.

Тульский областной экзотариум: ул. Октябрьская, 26, тел. +7 (4872)47−53−92.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:09 +1
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