В Туле пройдет благотворительный фестиваль помощи животным: полная афиша

Фото из архива Myslo.

ЦПКиО и тульское отделение межрегиональной общественной организации «Альянс защитников животных» проводят такой фестиваль второй раз.

Мероприятие будет проходить два дня: 25 августа — день кошек и 26 августа — день собак, в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова , центральная входная группа (со стороны ул. Фридриха Энгельса).

Гостей фестиваля будут встречать десятки собак и кошек — подопечных волонтеров Тулы, а также животные приюта «Любимец». Все животные здоровы, привиты, социализированы, и с ними можно не только пообщаться, но и забрать домой.

Приглянувшегося питомца можно будет забрать домой, получив подарок от спонсоров.

На благотворительной ярмарке можно будет приобрести сувениры, а также корма и все необходимое для волонтерских животных.

Тем, у кого уже есть домашнее животное, тоже будет интересно побывать на фестивале: тут можно пообщаться с ветврачами, принять участия в веселых конкурсах, бесплатно привить своего питомца от бешенства и сделать ему тест на дирофиляриоз, а также воспользоваться услугами грумера за символическую плату.

Если вы не готовы подарить дом собаке или кошке, но очень хотите помочь безнадзорным животным нашего города, то представители «Альянса защитников животных» расскажут, как это можно сделать, как стать волонтером, как взять животное на попечение или опекунство, и ответят на любые другие вопросы.

Дети смогут принять участие в конкурсах рисунка и уроках доброты. Гости фестиваля всех возрастов могут также принять участие в фотоконкурсе, организованном на тематических фотозонах.

Никого не оставит равнодушным Конкурс креативно наряженных питомцев, с которыми можно сделать памятные фото!

Расписание 2-ого Благотворительного фестиваля помощи животным Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова , центральная входная группа (со стороны ул. Фридриха Энгельса):



25 августа

11.00—17.00 — бесплатная вакцинация от бешенства

11.00—18.00 — стрижка у грумера для всех желающих за символическую плату

12.00—13.30 — Лекция «Экстренной вакцинации животных с неизвестным иммунным» от ТЦВМ

12.30—13.00 — конкурс эрудиции для детей и их родителей

13.00—14.00 — конкурс доброго рисунка

17.00—18.00 — конкурс «Наряди питомца креативно»

26 августа