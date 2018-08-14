Погода в Туле 15 августа: жара и дождь с грозой

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Синоптики обещают порывистый ветер и давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо, до 4 мм), местами гроза.

Ветер южный, юго-западный, ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с, днем местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от +11 до +16 градусов, днём – до +31. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.