Тульский легкоатлет побил рекорд 20-летней давности

В подмосковном Жуковском прошел Кубок России по легкой атлетике. Тульские спортсмены Александр Ефимов и Алексей Дорофеев завоевали этот почетный трофей, показав отличные результаты.

Выпускник ТулГУ Александр Ефимов в упорной борьбе в финальном забеге на 200 м смог не только одержать победу, но и побить рекорд Тульской области — 20,74 секунды, который принадлежал Сергею Слукину и продержался почти 20 лет.



Алексей Дорофеев.

В шаге от своего же рекорда оказался и Алексей Дорофеев, уверенно победив на дистанции 5000 м, — 13 мин 55,88 с.

Тренеры спортсменов Вячеслав Маринов и Валерий Шабанов.

Ещё одна воспитанница Вячеслава Маринова – мастер спорта международного класса Екатерина Реньжина – пропустила турнир из-за микротравмы, но продолжает готовиться к чемпионату страны, который пройдёт в Казани с 19 по 22 июля.