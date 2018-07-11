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За неделю в Тульской области от укусов клещей пострадали более 60 детей

За неделю в Тульской области от укусов клещей пострадали более 60 детей

Всего же с начала сезона с укусами клещей в больницы обратились 718 детей.

Со 2 по 8 июля в больницы Тульской области по факту присасывания клещей обратились 178 человек (среди них 67 детей). Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона с укусами клещами обратились 2402 человека (из них детей — 718). Укусы клещами зарегистрированы во всех районах Тульской области. Случаи присасывания клещей отмечаются на приусадебных участках и дворовых территориях, в лесополосах и на территории кладбищ, но основная масса присасываний происходит при массовых выездах на природу.

Исследовано 1285 проб клещей, снятых с людей, и 247 проб из природных биотопов. Общая инфицированность составила: боррелиями — 13,8%, анаплазмой — 3,0%.

Проведены акарицидные обработки 1006 га территории Тульской области, в том числе 427,6 га территория летних оздоровительных учреждений.

В случае присасывания клеща необходимо обратиться в медицинскую организацию для его удаления. Исследовать клеща на наличие в нем возбудителей болезней можно в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» (Тула, ул. Оборонная, 114, тел. 37-39-56).

По вопросам профилактики инфекций, передающимися клещами, консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по телефонам 37-07-06, 37-33-25, 37-30-77.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 14:54 +2
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