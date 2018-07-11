В центре Тулы Mini Cooper попал в ДТП

Фото Алексея Пирязева и пользователя auvasmolokoube}I{alo.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Сегодня, 11 июля, в Туле на пересечении проспекта Ленина и улицы Первомайской произошло серьезное ДТП: столкнулись автомобили «ЗАЗ Шанс» и Mini Cooper.

По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются.

Будьте внимательны: на данном участке образовалась огромная пробка. Заранее выбирайте пути объезда.