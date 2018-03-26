График дежурств на апрель: Туляки смогут задать вопросы чиновникам

Предварительная запись по телефону 30-62-75, на портале «Открытый регион 71» и в приемной правительства Тульской области.

В апреле в приемной правительства Тульской области пройдет прием граждан. Жители региона смогут задать чиновникам интересующие вопросы.

Дата приёма Время приема Фамилия, имя, отчество Должность 2 апреля 12.00-17.00 Татьяна Валентиновна Лапаева председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку 3 апреля 10.00-15.00 Татьяна Вячеславовна Рыбкина министр культуры Тульской области 4 апреля 10.00-15.00 Дмитрий Алексеевич Ломовцев министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области - директор департамента промышленной политики 5 апреля 10.00-15.00 Наталья Валентиновна Усачева заместитель начальника государственной жилищной инспекции Тульской области 6 апреля 10.00-17.00 Антон Валерьевич Агеев министр внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области 9 апреля 10.00-17.00 Марина Вячеславовна Панова председатель комитета Тульской области по печати и массовым коммуникациям 11 апреля 10.00-15.00 Инна Анатольевна Щербакова заместитель министра – директор департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области 12 апреля 10.00-12.00 Юрий Михайлович Андрианов первый заместитель Губернатора Тульской области - председатель правительства Тульской области 13 апреля 10.00-17.00 Родион Борисович Дудник министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области 16 апреля 10.00-17.00 Алексей Алексеевич Бирюлин начальник государственной жилищной инспекции Тульской области 17 апреля 10.00-15.00 Владимир Борисович Грицаюк заместитель министра здравоохранения Тульской области 18 апреля 10.00-15.00 Татьяна Алексеевна Абросимова председатель комитета Тульской области по делам записи актов гражданского состояния 19 апреля 10.00-15.00 Оксана Александровна Осташко министр образования Тульской области 20 апреля 12.00-17.00 Элеонора Викторовна Шевченко министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области 23 апреля 10.00-17.00 Михаил Юрьевич Пантелеев министр имущественных и земельных отношений Тульской области 25 апреля 10.00-15.00 Андрей Владимирович Филиппов министр труда и социальной защиты Тульской области 26 апреля 10.00-15.00 Олег Иванович Дючков заместитель министра - директор департамента жилищно-коммунального комплекса министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области 27 апреля 10.00-17.00 Андрей Александрович Третьяков министр здравоохранения Тульской области 28 апреля 12.00-17.00 Сергей Александрович Гончаров начальник инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору – главный архитектор Тульской области

Предварительная запись на прием по тел.: 30-62-75, на портале «Открытый регион 71» и при личном обращении гражданина в приемную правительства Тульской области.