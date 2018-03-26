График дежурств на апрель: Туляки смогут задать вопросы чиновникам
Предварительная запись по телефону 30-62-75, на портале «Открытый регион 71» и в приемной правительства Тульской области.
В апреле в приемной правительства Тульской области пройдет прием граждан. Жители региона смогут задать чиновникам интересующие вопросы.
|
Дата приёма
|
Время приема
|
Фамилия, имя, отчество
|
Должность
|
2 апреля
|
12.00-17.00
|
Татьяна Валентиновна Лапаева
|
председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку
|
3 апреля
|
10.00-15.00
|
Татьяна Вячеславовна Рыбкина
|
министр культуры Тульской области
|
4 апреля
|
10.00-15.00
|
Дмитрий Алексеевич Ломовцев
|
министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области - директор департамента промышленной политики
|
5 апреля
|
10.00-15.00
|
Наталья Валентиновна Усачева
|
заместитель начальника государственной жилищной инспекции Тульской области
|
6 апреля
|
10.00-17.00
|
Антон Валерьевич Агеев
|
министр внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области
|
9 апреля
|
10.00-17.00
|
Марина Вячеславовна Панова
|
председатель комитета Тульской области по печати и массовым коммуникациям
|
11 апреля
|
10.00-15.00
|
Инна Анатольевна Щербакова
|
заместитель министра – директор департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области
|
12 апреля
|
10.00-12.00
|
Юрий Михайлович Андрианов
|
первый заместитель Губернатора Тульской области - председатель правительства Тульской области
|
13 апреля
|
10.00-17.00
|
Родион Борисович Дудник
|
министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области
|
16 апреля
|
10.00-17.00
|
Алексей Алексеевич Бирюлин
|
начальник государственной жилищной инспекции Тульской области
|
17 апреля
|
10.00-15.00
|
Владимир Борисович Грицаюк
|
заместитель министра здравоохранения Тульской области
|
18 апреля
|
10.00-15.00
|
Татьяна Алексеевна Абросимова
|
председатель комитета Тульской области по делам записи актов гражданского состояния
|
19 апреля
|
10.00-15.00
|
Оксана Александровна Осташко
|
министр образования Тульской области
|
20 апреля
|
12.00-17.00
|
Элеонора Викторовна Шевченко
|
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области
|
23 апреля
|
10.00-17.00
|
Михаил Юрьевич Пантелеев
|
министр имущественных и земельных отношений Тульской области
|
25 апреля
|
10.00-15.00
|
Андрей Владимирович Филиппов
|
министр труда и социальной защиты Тульской области
|
26 апреля
|
10.00-15.00
|
Олег Иванович Дючков
|
заместитель министра - директор департамента жилищно-коммунального комплекса министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области
|
27 апреля
|
10.00-17.00
|
Андрей Александрович Третьяков
|
министр здравоохранения Тульской области
|
28 апреля
|
12.00-17.00
|
Сергей Александрович Гончаров
|
начальник инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору – главный архитектор Тульской области
Предварительная запись на прием по тел.: 30-62-75, на портале «Открытый регион 71» и при личном обращении гражданина в приемную правительства Тульской области.