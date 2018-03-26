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График дежурств на апрель: Туляки смогут задать вопросы чиновникам

График дежурств на апрель: Туляки смогут задать вопросы чиновникам

Предварительная запись по телефону 30-62-75, на портале «Открытый регион 71» и в приемной правительства Тульской области.

В апреле в приемной правительства Тульской области пройдет прием граждан. Жители региона смогут задать чиновникам интересующие вопросы. 

Дата приёма

Время приема

Фамилия, имя, отчество

Должность

2 апреля

12.00-17.00

Татьяна Валентиновна Лапаева

 

председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку

 

3 апреля

10.00-15.00

Татьяна Вячеславовна Рыбкина

 

министр культуры Тульской области

 

 

4 апреля

10.00-15.00

Дмитрий Алексеевич Ломовцев

 

министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области - директор департамента промышленной политики

 

5 апреля

10.00-15.00

Наталья Валентиновна Усачева

 

заместитель начальника государственной жилищной инспекции Тульской области

 

6 апреля

10.00-17.00

Антон Валерьевич Агеев

 

министр внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области

 

9 апреля

10.00-17.00

Марина Вячеславовна Панова

 

председатель комитета Тульской области по печати и массовым коммуникациям

 

11 апреля

10.00-15.00

Инна Анатольевна Щербакова

 

заместитель министра – директор департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области

 

12 апреля

10.00-12.00

Юрий Михайлович Андрианов

 

первый заместитель Губернатора Тульской области - председатель правительства Тульской области

 

13 апреля

 

10.00-17.00

 

Родион Борисович Дудник

 

 

министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области

 

16 апреля

10.00-17.00

Алексей Алексеевич Бирюлин

 

начальник государственной жилищной инспекции Тульской области

 

17 апреля

10.00-15.00

Владимир Борисович Грицаюк

 

заместитель министра здравоохранения Тульской области

 

18 апреля

10.00-15.00

Татьяна Алексеевна Абросимова

 

председатель комитета Тульской области по делам записи актов гражданского состояния

 

19 апреля

10.00-15.00

Оксана Александровна Осташко

 

министр образования Тульской области

 

 

20 апреля

12.00-17.00

Элеонора Викторовна Шевченко

 

министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области

 

23 апреля

10.00-17.00

Михаил Юрьевич Пантелеев

 

министр имущественных и земельных отношений Тульской области

 

25 апреля

10.00-15.00

Андрей Владимирович Филиппов

 

министр труда и социальной защиты Тульской области

 

26 апреля

10.00-15.00

Олег Иванович Дючков

заместитель министра - директор департамента жилищно-коммунального комплекса министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области

 

27 апреля

10.00-17.00

Андрей Александрович Третьяков

 

министр здравоохранения Тульской области

 

28 апреля

12.00-17.00

Сергей Александрович Гончаров

 

начальник инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору – главный архитектор Тульской области

Предварительная запись на прием по тел.: 30-62-75, на портале «Открытый регион 71» и при личном обращении гражданина в приемную правительства Тульской области.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:35 0
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