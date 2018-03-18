Более 80% жителей Монастырщино проголосовали на участке «Куликово поле»

Владимир Гриценко.

Одоевский район

Здесь в день выборов в Центре народного творчества и кино п. Одоев открылся именной избирательный участок «Филимоновская игрушка». Избиратели, которые пришли на участок, с удовольствием послушали и посмотрели «Одоевские самоцветы». Именно так называется районный фестиваль-конкурс самодеятельного народного творчества, который прошел в день выборов 18 марта в Центре творчества. А ещё в фойе на первом этаже можно откушать с чаем наивкуснейших пирожков с разными начинками по очень демократичной цене.

На втором этаже, в большом фойе, где проходят выборы президента, можно посмотреть видеоролики об истории Одоева и умельцах филимоновской игрушки. А также полюбоваться яркими свистульками разных размеров и сфотографироваться на память с большой филимоновской барыней.

Больше 63% избирателей проголосовало в Каменском районе

Особое внимание в районе уделили возможности сделать максимально доступными выборы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Как рассказала председатель территориальной избирательной комиссии Каменского района Татьяна Хань, 6 избирательных участков муниципалитета оборудованы специальными информационными стендами для слабовидящих людей с увеличенным, удобным для зрительного восприятия шрифтом. Для беспрепятственного доступа людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата на входах 3-х избирательных участков установлены пандусы. А тем, кто по разным причинам не может прийти на избирательный участок, предоставляется возможность проголосовать на дому.

- Большинство инвалидов и престарелых людей предпочитают голосовать именно так, ссылаясь на то, что им так удобнее. Однако выбор места голосования остается за ними. В целом скажу, что выборы в Каменском районе проходят в нормальном режиме, в соответствии с избирательным законодательством. Все участки оснащены необходимым оборудованием, жалоб и обращений о нарушениях не поступало, — отметила Татьяна Хань.

Мастер спорта по борьбе на поясах Анна Лямцева впервые голосует на выборах Президента России в Ясногорском районе

Март для неоднократного призёра Кубка России, мастера спорта по борьбе на поясах и кандидата в мастера спорта по вольной борьбе Анны Лямцевой стал знаменательным по двум причинам. Во-первых, на днях она вернулась с «серебром» с Всероссийского мастерского турнира по борьбе на поясах, где она еще раз подтвердила звание мастера спорта. Ну, а во-вторых, 18 марта она впервые приняла участие в выборах Президента России.

- Я искренне верю, что от голоса каждого зависит судьбоносное для нашей страны решение, выбор Президента. Хочется, чтобы Россия стала сверхмощной державой не только в области вооружения, но и экономики, социальной политики. Чтобы в государстве всегда особое внимание уделялось материнству и детству, людям пенсионного возраста, вопросам медицины, образования, оплате труда.

Более 80% жителей Монастырщино проголосовали на участке «Куликово поле»

На этом участке ждут 188 жителей близлежащих сел. Свой гражданский долг вместе с местными жителями исполнили сотрудники музея «Куликово поле» во главе с директором музея Владимиром Гриценко, который пришел на избирательный участок со своей семьей — супругой, старшей дочерью и двумя внучками.

На избирательном участке состоялся концерт артистов культурного центра УМВД по Тульской области. Ансамбль «Музыкальный патруль» исполнил хорошо известные песни советских и российских композиторов.

По его окончании на площадке у Молодежного центра «База экспедиции» началась развлекательная программа с уличными забавами и конкурсами. В частности, желающие могли бесплатно покатать своих детей на санях.

Музей «Куликово поле» в селе Моховом сегодня работает для посетителей бесплатно.