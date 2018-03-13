Работу поликлиник туляки смогут оценить на портале «Госуслуги»

До конца года сервис будет работать в качестве эксперимента.

С 1 апреля граждане смогут оценивать работу поликлиник на портале «Госуслуги». Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, дополняющее портал государственных услуг механизмом оценки уровня обслуживания в поликлиниках. Об этом сообщает «Российская газета».

Эта функция в качестве эксперимента откроется в личном кабинете «Мое здоровье», который появился в марте прошлого года и дает возможность прикрепления к медицинскому учреждению и записи к врачу.

- С 1 апреля этого года в личном кабинете те, кто через кабинет записался к врачу, смогут, в свою очередь, оценивать, как организована работа в поликлиниках, — рассказал глава правительства на совещании со своими заместителями.

До конца года сервис будет работать в качестве эксперимента в рамках одного из приоритетных проектов, а при его востребованности станет постоянным.