Прокуратура заставила тульскую администрацию переселить семью из аварийного дома

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Дом был признан не пригодным для жизни еще в 2008 году.

В тульскую прокуратуру поступило заявление от жителя областной столицы. Мужчина и его 89-летняя мать проживают в многоквартирном доме, признанном аварийным еще в 2008 году, однако городская администрация другого жилья этой семье так и не предоставила.

Согласно Жилищному кодексу РФ, если граждане проживают в муниципальной квартире, непригодной для проживания и не подлежащей ремонту или реконструкции, то орган местного самоуправления обязан вне очереди предоставить другое благоустроенное жилое помещение социального найма.

Проживание же в аварийном доме может привести к тяжелым последствиям для жизни и здоровья.

Прокурор обратился в суд с иском об обязании городской администрации предоставить сыну и матери благоустроенное жилое помещение по договору социального найма.

24 января 2018 года тульский Центральный районный суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.

Исполнение решения городская прокуратура будет держать на контроле.