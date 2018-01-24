Похищение проститутки в Туле: подробности

На фото подозреваемые.

Полиция утверждает, что при задержании сутенеры-похитители не оказали сопротивления.

Сотрудники Управления уголовного розыска в Туле продолжают выяснять подробности уголовного дела в отношении двух подозреваемых, обвиняемых в похищении человека.

Ранее сообщалось, что следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

В УМВД России по Тульской области раскрыли подробности задержания подозреваемых.

Сотрудники уголовного розыска располагали информацией, что 27-летняя тулячка вместе со своим 34-летним знакомым принуждает к оказанию интимных услуг за деньги 26-летнюю женщину.

Когда проститутка решила уйти из «бизнеса», сутенеры не согласились с таким решением.

– Злоумышленники обманом завладели ключами от квартиры, где их жертва находилась, после чего насильно вывели ее из квартиры, столкнули со ступеней подъезда и посадили в автомобиль.

Привезя женщину в кафе на улице Союзной, они по очереди нанесли ей несколько ударов руками и ногами по голове, после чего беспорядочно остригли ее волосы, — сообщали в пресс-службе СУСК по Тульской области.

По нашей информации, 27-летняя подозреваемая — владелица одного из кафе, расположенных на улице Союзной. Ее подельник также работал в этом заведении.

Как стало известно Myslo, о похищении проститутки в полицию заявил ее клиент.

– Полицейские установили местонахождение потерпевшей и освободили её. Во время проводимых сотрудниками уголовного розыска мероприятий злоумышленники сопротивления не оказывали. Они были доставлены в отдел полиции для разбирательства. В УМВД России по Тульской области проводятся дальнейшие мероприятия по выявлению и пресечению фактов оказания интимных услуг, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу.