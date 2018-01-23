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Тульский конькобежец стал вторым на IV этапе Кубка России
Фото Федерации конькобежного спорта Тульской области.

Тульский конькобежец стал вторым на IV этапе Кубка России

Поздравляем Даниила Бобыря!

Спортсмен-инструктор Тульской областной комплексной спортивной школы Олимпийского резерва Даниил Бобырь стал серебряным призёром IV этапа Кубка России по конькобежному спорту. Соревнования прошли в Крылатском.

С результатом 1.10,9 секунды подопечный тренеров Елены Прусовой и Константина Никулина занял второе место на дистанции 1000 метров.

В забеге на 500 метров Даниил Базоров показал 13-й результат (37,1 сек.).
 

сегодня, в 17:44 +5
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