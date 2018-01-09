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В праздничные дни в Туле произошло 13 коммунальных аварий
Фото из архива Myslo.

В праздничные дни в Туле произошло 13 коммунальных аварий

Все нарушения оперативно устранили.

В период с 30 декабря по 8 января в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 8123 обращения граждан.

За это время в Туле произошло 13 аварийных отключений водо-, газо- и электроснабжения.

Так, 3 января в 14.15 из-за повреждения трубы внутренней системы отопления диаметром 89 мм было нарушено теплоснабжение дома №6 по Красноармейскому проспекту. В 20.30 теплоснабжение было восстановлено, заменен участок трубы 1,5 метра.

В этот же день в 21.05 из-за несанкционированной установки газовой колонки в одной из квартир по Загородному проезду, 7 произошло попадание воды в газопровод. Отключено газоснабжение 10 квартир данного дома. В 19.20 газоснабжение восстановили.

4 января в 11.00 из-за повреждения теплосети диаметром 630 мм у дома №9 по улице Волкова было нарушено теплоснабжение 63 жилых домов по улицам Металлургов, Волкова, Фабричная, Кутузова, во 2-м проезде Металлургов, а также ряда социальных объектов (детских садов, школ и больницы). В 17.50 сварочные работы были завершены, заменен участок теплосети длиной 2,5 метра.

7 января в 11.30 из-за повреждения трубопровода диаметром 200 мм в грунте у дома №123 по улице Ложевой было нарушено холодное водоснабжение двух домов по улицам Ложевая, 132 и Пролетарская, 28. В 21.00 водоснабжение было восстановлено, специалисты установили свёртную муфту.

Также за отчетный период произошло 163 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 15 человек, два человека погибли. Кроме того, на территории муниципального образования произошло семь пожаров.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:51 +2
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