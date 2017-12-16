Дети из тульских сел познакомились с увлекательным миром цирка

Фото пресс-службы правительства ТО.

Более 1700 детишек из сельских поселений региона увидели бесплатное новогоднее представление «Ёлка в цирке». Эта акция в нашем регионе прошла впервые.

В программе новогоднего представления - выступления акробатов-вольтижеров, воздушных гимнастов, клоуна Бо, а также дрессированных животных, среди которых белые тигры и единственный в мире дрессированный носорог Мафуньян.

Такой подарок ребята получили по инициативе Росгосцирка при поддержке Губернатора Алексея Дюмина и правительства Тульской области.

С сегодняшнего дня в Тульском государственном цирке начинается цикл новогодних программ. 20,21 и 22 декабря там пройдут Губернаторские елки. Планируется, что новогодние мероприятия в цирке посетят 5,5 тыс. детей.