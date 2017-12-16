Дети из тульских сел познакомились с увлекательным миром цирка
Впервые в Тульском государственном цирке прошла акция «Цирк – детям села».
Более 1700 детишек из сельских поселений региона увидели бесплатное новогоднее представление «Ёлка в цирке». Эта акция в нашем регионе прошла впервые.
В программе новогоднего представления - выступления акробатов-вольтижеров, воздушных гимнастов, клоуна Бо, а также дрессированных животных, среди которых белые тигры и единственный в мире дрессированный носорог Мафуньян.
Такой подарок ребята получили по инициативе Росгосцирка при поддержке Губернатора Алексея Дюмина и правительства Тульской области.
С сегодняшнего дня в Тульском государственном цирке начинается цикл новогодних программ. 20,21 и 22 декабря там пройдут Губернаторские елки. Планируется, что новогодние мероприятия в цирке посетят 5,5 тыс. детей.