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Дети из тульских сел познакомились с увлекательным миром цирка
Фото пресс-службы правительства ТО.

Дети из тульских сел познакомились с увлекательным миром цирка

Впервые в Тульском государственном цирке прошла акция «Цирк – детям села».

Более 1700 детишек из сельских поселений  региона увидели бесплатное новогоднее представление «Ёлка в цирке». Эта акция в нашем регионе прошла впервые.

В программе новогоднего  представления - выступления акробатов-вольтижеров,  воздушных гимнастов,  клоуна Бо, а также дрессированных животных, среди которых белые тигры и единственный в мире дрессированный носорог Мафуньян.

Такой подарок ребята получили по инициативе Росгосцирка при поддержке Губернатора Алексея Дюмина и правительства Тульской области. 

С сегодняшнего дня в Тульском государственном цирке начинается цикл новогодних программ. 20,21 и 22 декабря там пройдут Губернаторские елки. Планируется, что новогодние мероприятия в цирке посетят 5,5 тыс. детей.

сегодня, в 20:54 +1
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