В Туле прошла приемка работ по программе «Формирование современной городской среды»

Работы по благоустройству дворовой территории проводились в Советском округе.

15 декабря состоялась комиссионная приемка объекта, благоустроенного по программе «Формирование современной городской среды», которая реализуется в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда».

Так, подрядной организацией ООО «Ламма» были выполнены работы по кронированию деревьев, асфальтированию, устройству травмобезопасного покрытия детской площадки, ограждения, установке МАФ, озеленению и завозу грунта по адресу: ул. Л. Толстого, д. 111 - ул. С. Перовской, д. 37.

В состав приемочной комиссии вошли жители, старшие по домам, сотрудники главного управления по Советскому округу, управления по благоустройству, представители МУ «Городская служба единого заказчика», подрядной организации.

Отметим, что жители приняли активное участие в контроле за ходом исполнения работ, а также в приемке. По результатам встречи составлен акт приемки выполненных работ, подписанный жителями и членами комиссии.