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С 1 января в России запретят анонимные мессенджеры

С 1 января в России запретят анонимные мессенджеры

Получать и передавать сообщения можно будет только после авторизации с использованием мобильного номера.

Запрет на использование анонимных интернет-мессенджеров начнёт действовать в России с 1 января 2018 года. Об этом «Интерфаксу» рассказал генеральный прокурор Юрий Чайка.

По словам главы правоохранительного ведомства, услуги по передаче мгновенных сообщений с нового года будут предоставляться исключительно пользователям, идентифицированным на основании абонентского номера и соответствующего договора.

Запрет на использование анонимных мессенджеров – один из инструментов противодействия киберпреступности, мошенничеству и телефонному терроризму. Ответственность за различные киберпреступления в России предусмотрена по 17 статьям Уголовного кодекса.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:38 +2
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