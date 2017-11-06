Тулячка приняла участие в передаче «Поле чудес»

Фото Алексея Пирязева.

Посмотреть выпуск с Аллой Васильевной Сидоровой можно будет 1 декабря на Первом канале.

Тулячка Алла Васильевна Сидорова приняла участие в съемках известной передачи «Поле чудес». Наша землячка привезла Леониду Якубовичу много подарков: капусту, картошку, грибы, помидоры, огурцы и, конечно же, тульский пряник!

– Леонид Аркадьевич — обалденный мужчина! По телевидению его показывают совсем не таким. В жизни он в сто раз лучше! Душевный человек. Много шутил, разряжал обстановку, — вспоминает Алла Васильевна.

К сожалению, главный приз тулячка не выиграла, зато получила ценный подарок и букет цветов.

Почему Алла Васильевна отправилась на «Поле чудес», читайте в нашем материале здесь.