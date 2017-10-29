12 велогонщиков, в том числе чемпион мира по велоспорту на треке Артур Ершов, вошли в состав Marathon-Tula Cycling Team на сезон-2018.

В составе спринтерской группы на следующий сезон четыре велогонщика: Александр Дубченко, Алексей Носов, Дмитрий Нестеров, Татьяна Киселева.

Александр Егoрoв, генеральный менеджер Marathon-Tula Cycling Team:

- Александр Дубченкo и Татьяна Киселева уже зарекoмендoвали себя, выступая на сoревнoваниях самoгo высoкoгo урoвня в сoставе сбoрнoй Рoссии. Чтo касается Нестерoва, тo oн выступал в сoставе кoманднoгo спринта на первенствах мира и Еврoпы, и станoвился пoбедителем. В этoм году в сoставе команды в свoем вoзрасте ребята дважды пoбили свой рекoрд в этoм виде прoграммы. И в индивидуальнoм спринте Дмитрий втoрoй гoд пoдряд в трoйке призерoв. Нoсов выступает в «андерах», является рекoрдсменoм в кoманднoм спринте пo юниoрам. Пo «андерам» уже тoже станoвился призерoм в этoй дисциплине.

В составе темповой группы на следующий сезoн восемь спортсменов. Это серебряный призер чемпионата Европы Максим Пискунов, Максим Сухов, Денис Некрасов, Сергей Мосин, Андрей Простокишин, Владислав Дуюнов, а также чемпион Европы (2013), призер чемпионата мира (2014) Виктор Манаков и чемпион Европы (2012) и мира (2015) Артур Ершов.

Радужную майку чемпиона мира Ершов завоевал в гонке по очкам в предыдущем олимпийском цикле. После этого сосредоточился в выступлениях на шоссе.

- Возвращаюсь на трек. Все-таки именно он принес мне самый большой успех в карьере. Свое будущее связываю прежде всего с индивидуальными видами — гонкой по очкам и олимпийскими омниумом и мэдисоном. Мне нравится ездить мэдисон, многие предпочитают в нем не стартовать, так как это опасная гонка, но мне он подходит, а сейчас, когда он вошел в программу Олимпийских игр-2020, буду рад если получится себя в нем проявить, — сказал Ершов, комментируя свой переход из проконтинентальной шоссейной «Газпром-Русвело» в Marathon-Tula Cycling Team.

- Команда молодая, и я буду рад поделиться с ребятами опытом. Когда я только пришел в сборную, тоже был самым молодым и неопытным и ребята помогали мне. Настало и мое время помогать молодежи, — подчеркнул 27-летний Ершов.

Мужская группа спринта начинает подготовку к этапам Кубка мира в составе сборной команды России. Планируется, что они выступят на этапах Кубка мира в польском Прушкове и Манчестере. Татьяна Киселева будет готовиться к завершающим этапам турнира, которые пройдут в Чили и Минске. Темповики проведут учебно-тренировочный сбор на Кипре, к ним через месяц присоединится Артур Ершов, которому необходимо восстановиться после шоссейного сезона.

Команда MARATHON-TULA Cycling Team была создана в мае 2017 года по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина и президента инвестиционной компании Марафон Групп Александра Винокурова.

Цель сотрудничества администрации Тульской области и «Марафон Групп» — поддержка и развитие российского велоспорта. Основными задачами проекта являются достижение стабильно высоких результатов на международных соревнованиях и подготовка спортсменов, входящих в сборную команду России, к Олимпийским играм 2020 года в Токио.