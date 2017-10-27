Погода в Туле 28 октября: мокрый снег, туман и низкое давление

Синоптики обещают ночной мороз, днём – до +7 градусов и лёгкий ветер.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе ожидается облачность.

Небольшие осадки – мокрый снег, дождь (по данным сайта Метеоинфо – до 1 мм). Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный, южный, до десяти метров в секунду. Температура воздуха ночью – от -2 до +3, днём – до семи градусов выше нуля. Атмосферное давление низкое – 730-735 мм рт. ст.