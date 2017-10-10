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Тульские больницы и поликлиники теперь работают с 8 до 20 часов

Тульские больницы и поликлиники теперь работают с 8 до 20 часов

Новый график приема пациентов утверждён по инициативе министра здравоохранения Андрея Третьякова.

В тульских учреждениях здравоохранения изменился график приёма пациентов. Теперь жители региона смогут попасть на приём к специалистам с 8 до 20.00.

Об этом сообщил на встрече с жителями Узловского района министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков. По словам министра, новый график работы вступил в силу с начала августа текущего года.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:17 +1
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