Пенсии: как их рассчитывают, и на что надеются туляки

Что скрывается за понятием мифические «доплаты к пенсии за детей»? Ответ на этот вопрос дал руководитель тульского отделения ПФР Николай Крайнев.

Пенсионная реформа в России в самом разгаре. Нововведений много и уследить за всеми порой сложно. Портал Myslo пообщался с руководителем тульского отделения Пенсионного Фонда России и выяснил, какие новые положения уже действуют, а каких стоит ожидать в ближайшее время.

Страховая пенсия «Кому положены доплаты к пенсии за детей?» Пожалуй, это самый главный вопрос, который волнует жителей Тульской области. Оказалось, что понятия «доплаты к пенсии за детей, рождённых до 90-го года» нет ни в одном законодательном акте.

Николай Крайнев. – Это кто-то произвольно интерпретировал букву закона, а сарафанное радио растиражировало эту фразу, – пояснил начальник тульского отделения ПФР.

С 1 января 2015 года в России начал действовать новый порядок расчета. Трудовая пенсия теперь состоит из двух частей: страховой и накопительной. Для расчета страховой пенсии применяется «индивидуальный пенсионный коэффициент» (или пенсионный балл).

Именно сумма баллов и определяет размер пенсии. Чем их больше, тем больше сумма, полагающаяся человеку, вышедшему на заслуженный отдых. При подсчете баллов учитывается не только уровень дохода за все время трудового стажа и сам стаж. На размер пенсии сегодня значительно влияет и, например, наличие детей, их количество, продолжительность отпусков по уходу за ними. Если говорить о стаже, то важен каждый трудовой день и возраст выхода на пенсию. Чем дольше трудится пенсионер, тем больше ему будет положена пенсия по окончании работы.

Все эти данные заносятся в программу, которая и подсчитывает итоговую сумму баллов.

Те, кто вышел на заслуженный отдых до 2015 года имеют право на пересчёт пенсии по бальной системе, но может им не воспользоваться.

– Все сугубо индивидуально. В каждом конкретном случае надо считать и только после этого уже будет понятно, стоит ли переходить на новую систему начисления пенсии или нет, – пояснил Николай Крайнев.

Именно выбор балльной системы расчёта пенсии, а не ДОПЛАТА к ней имеется ввиду в данном случае. Регламентирует все это Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ «О страховых пенсиях». Так кому же стоит отдать предпочтение балльной пенсии?

– Женщинам, которые воспитали много детей, и поэтому имеют скромный трудовой стаж, это безусловно выгодно. Женщинам, воспитавшим один – два ребенка, надо проверять, выгодно ли им это или нет. Все, кто хочет уточнить этот момент, стоит обратиться в ближайшую клиентскую службу ПФР с копией свидетельства о рождении детей и написать соответствующее заявление, – пояснил Николай Крайнев.

Это же касается и мужчин, которые служили в армии. Им тоже по новым правилам за годы прохождения службы начисляются баллы. Они также могут обратиться в клиентскую службу Пенсионного Фонда, где им уточнят, какой был бы у них размер пенсии, если бы она им начислялась по балльной системе. Если расчеты покажут большую сумму, чем та, которую сейчас получает пенсионер, то на основании заявления его переведут на новую систему расчетов.

Чтобы получить право на страховую пенсию по старости в 2017 году, необходимо иметь не менее 8 лет трудового стажа и 11,4 пенсионных балла. Пенсионное законодательство предусматривает постепенное увеличение минимального количества пенсионных баллов до 30 и минимального страхового стажа до 15 лет – к 2025 году.

Страховая пенсия по старости рассчитывается по формуле:

Страховая пенсия = сумма пенсионных баллов х стоимость пенсионного балла в году назначения пенсии + фиксированная выплата.

Стоимость пенсионного балла в 2017 году = 78,58 рубля. Фиксированная выплата на 1 февраля 2017 года = 4805,11 рубля (ежегодно индексируется государством).

Что такое накопительная пенсия? Накопительная пенсия – это сумма, которая формируется на лицевом счете физического лица в Пенсионном Фонде РФ. Она признана помочь увеличить пенсию. Необходимо определиться: оставить деньги в ПФР и выбрать управляющую компанию или же воспользоваться услугами негосударственных пенсионных фондов. НПФ до начала выплаты пенсии инвестирует накопления на рынке финансов. В случае отзыва лицензии у выбранного НПФ накопленные средства будут сохранены и переданы в ПФР, но в размере перечисленных взносов без учета дохода от инвестиций.

Взносы, направленные на формирование пенсионных накоплений, сохраняются на индивидуальном счете застрахованного в виде денег и государство ими распоряжаться не может.

Накопительная пенсия не индексируется государством и зависит от процентной ставки фонда, в котором она хранится. В случае смерти их получателя могут быть переданы при определенных условиях по наследству.

В 2017 году продлен мораторий для отчисления взносов на накопительную пенсию, все перечисляемые страховые средства направляются на страховую пенсию. Однако формирование накоплений возможно за счет добровольных взносов за счет собственных средств или взносов работодателя, а также маткапилата.

Как можно рассчитать будущую пенсию? – На сайте ПФР есть раздел «Пенсионный калькулятор». Размер пенсии, высчитываемый на нем, приблизительный, но с помощью этого сервиса можно узнать порядок формирования пенсионных прав и расчета страховой пенсии, – пояснил Николай Крайнев. – Занеся в него свои данные вы убедитесь, что на размер страховой пенсии влияет: уровень дохода, выбранный вариант пенсионного обеспечения в системе ОПС, продолжительность трудового стажа, военная служба по призыву, отпуск по уходу за ребенком и другие социально значимые периоды жизни, а также обращение за назначением пенсии позже достижения установленного пенсионного возраста. Пенсионный калькулятор не применим только для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, у которых нет страхового стажа в качестве наемных работников на должностях, не относящихся к военной службе. В каком возрасте сейчас можно выйти на пенсию? – Мужчины в 60 лет, женщины в 55. Правительство уже приняло решение с 2017 года повысить пенсионный возраст (поэтапно) у государственных гражданских служащих до 63 и 65 лет. Сейчас же рассматривается предложение увеличить возраст выхода на пенсию и для других граждан.