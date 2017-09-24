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Серьезный пожар в Тульской области: Ночью в Киреевском районе сгорел производственный цех
Фото пресс-службы ГУ МЧС и из соцсетей.

Серьезный пожар в Тульской области: Ночью в Киреевском районе сгорел производственный цех

Пострадавших нет, но в результате пожара здание в поселке Октябрьский выгорело полностью.

24 сентября 2017 года в 3.10 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании производственного здания, расположенного в поселке Октябрьском Киреевского района.

На место происшествия незамедлительно выехали шесть пожарных расчетов. С огнем боролись 16 человек.

В результате происшествия здание выгорело внутри, обрушилась кровля по всей площади.

Причина пожара устанавливается.

сегодня, в 10:39 +2
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