Фото пресс-службы ГУ МЧС и из соцсетей.
Серьезный пожар в Тульской области: Ночью в Киреевском районе сгорел производственный цех
Пострадавших нет, но в результате пожара здание в поселке Октябрьский выгорело полностью.
24 сентября 2017 года в 3.10 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании производственного здания, расположенного в поселке Октябрьском Киреевского района.
На место происшествия незамедлительно выехали шесть пожарных расчетов. С огнем боролись 16 человек.
В результате происшествия здание выгорело внутри, обрушилась кровля по всей площади.
Причина пожара устанавливается.
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