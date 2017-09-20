Туристов из Тулы в Таиланде будут судить за электронные сигареты

17 сентября в Паттайе (Таиланд) дорожная полиция арестовала русских туристов, Алексея и Дарью. У девушки в руках была электронная сигарета. Это и стало поводом для задержания.

– В турагенстве «Библио Глобус», где мы покупали на 10 дней путевку, спросили, можно ли будет на отдыхе использовать электронную сигарету. Ответили, что можно. «Парили» перед представителями туроператора, никто ни единого слова не сказал. Так провели тут четыре дня. А на пятый девушка достала на улице эту сигарету, не курить, а просто в сумке что-то искала. И началось. Нас обыскали, обнаружили, что у меня в кармане еще одна электронная сигарета, – рассказывает Алексей.

Туристов доставили в полицию, но вместо обещанных пары часов они провели в КПЗ полтора дня. Выпустили их только под залог, на который ушли все деньги, которые пара брала на отдых. Но это не последние траты.

– В общей сложности нам придется потратить еще порядка 300 тысяч рублей. На адвоката, переводчика, жилье и оплату штрафа. До конца путевки у нас пара дней, затем нам надо будет продлевать визу. Но как мы это сделаем – неизвестно. Полицейские у нас забрали загранпаспорта.

Собственно, запрета на электронные сигареты, как такового в Таиланде нет. В декабре 2014 Министерство торговли Таиланда запретило ввозить кальяны и электронные сигареты в качестве товара без оплаты таможенной пошлины. Но туляки привезли эти девайсы для личного использования, а не для торговли. Министерство торговли не может запретить пользоваться вещами: для этого есть министерство внутренних дел, юстиции, полиция или служба контроля за наркотиками.

– Здесь только русских «доят», европейцев и американцев не трогают, ибо сразу на дипломатическом уровне начинают их дёргать, а у нас на дипломатическом тишина. Вообще это дурдом, мы эти сигареты взяли только после того, как посмотрели видео, где главный полицейский Таиланда говорит, что продавать нельзя, а пользоваться можно, консул в Паттайе показывает это видео на тайском полицейскому, а он просто отмахивается, – рассказывает молодой человек.

Нет никакой помощи в разрешении проблему и от турагенства «Библио Глобус». Алексей написал им претензию, но в обратном письме получил список оригиналов и копий документов, которые нужно приложить к отправленной по почте в Москву претензии, чтобы ее рассмотрел туроператор. Среди них сопроводительное письмо от агентства с указанием номера заявки и номера и даты агентского договора и копии документов, подтверждающих факты, изложенные в претензии.

– Нет, конечно, у нас не получится собрать этот перечень. Откуда у нас здесь чек об оплате тура? Он дома в Туле. Фото залога есть у зама почётного консула, но что-то никак не скинет. Но опять же, полноценный скан не факт, что удастся сделать. Да и сколько это письмо будет идти до Москвы?

Остается надеяться, что российские туристы на останутся один на один с проблемой и российское консульство окажет всю необходимую им помощь. В том числе и юридическую. Молодой человек рассказал, что путевку брали на 10 дней. Не зная, что иметь при себе вейп запрещено местными законами, они провели в Таиланде первые четыре дня отпуска, а на пятый их задержали.