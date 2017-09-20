В тульском правительстве обсудили меры профилактики экстремизма

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Под председательством губернатора Тульской области Алексея Дюмина состоялось заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе. На нём присутствовали региональные чиновники и руководители тульских управлений силовых ведомств.

Основной темой стала эффективная профилактика экстремизма. По словам главы региона, она является важной составляющей работы по обеспечению национальной безопасности:

Алексей Дюмин Совместные решения задач по противодействию экстремизму – необходимое условие сохранения политической стабильности и правопорядка, как в нашем регионе, так и в стране в целом.

Участники совещания обсудили дополнительные меры по реализации Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 года на территории Тульской области, а также принимаемые меры в сфере профилактики асоциальных явлений в молодежной среде.