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В тульском правительстве обсудили меры профилактики экстремизма
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В тульском правительстве обсудили меры профилактики экстремизма

В координационном совещании приняли участие руководители силовых ведомств.

Под председательством губернатора Тульской области Алексея Дюмина состоялось заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе. На нём присутствовали региональные чиновники и руководители тульских управлений силовых ведомств.

Основной темой стала эффективная профилактика экстремизма. По словам главы региона, она является важной составляющей работы по обеспечению национальной безопасности:

Алексей Дюмин

Совместные решения задач по противодействию экстремизму – необходимое условие сохранения политической стабильности и правопорядка, как в нашем регионе, так и в стране в целом.

Участники совещания обсудили дополнительные меры по реализации Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 года на территории Тульской области, а также принимаемые меры в сфере профилактики асоциальных явлений в молодежной среде.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:34 0
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