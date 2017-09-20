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Алексей Дюмин: «Сильный человек должен защищать не только себя, но и других»

Алексей Дюмин: «Сильный человек должен защищать не только себя, но и других»

Губернатор Тульской области дал большое интервью журналу «Самозащита».

В сентябрьском номере журнала «Самозащита», который специализируется на освещении развития боевых искусств и пропаганде здорового образа жизни, опубликовано интервью с главой Тульской области Алексеем Дюминым.

Фотография тульского губернатора размещена на первой полосе, а сама беседа занимает семь страниц. Алексей Дюмин рассказал читателям о военной службе, отцовских уроках и любимых видах спорта. На вопрос о предпочитаемых им боевых искусствах глава региона ответил обобщённо:

Иметь хорошую бойцовскую подготовку – не самоцель. Я считаю, что если ты – сильный, то должен защищать не столько себя, сколько других.

В конце тульский губернатор пожелал читателям журнала жить насыщенной жизнью, открывать новое и побеждать. Полный текст интервью можно прочитать на официальном сайте издания. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:18 +2
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