В отношении трех тульских УК проводится проверка по факту многомиллионных долгов

Две их них проверяют в рамках доследственной проверки, а в отношении руководителя третьей уже возбуждено уголовное дело.

В ходе прокурорских проверок выявлено более 400 нарушений, в суд направлено 22 исковых заявления, внесено 114 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 47 лиц, к административной ответственности — 15 лиц, объявлено 38 предостережений, направлено 3 постановления в порядке п. 2 ч.2 ст. 37 УПК РФ, возбуждено одно уголовное дело.

Целью этой работы являлось понуждение управляющих компаний и теплоснабжающих организаций к своевременной подготовке объектов к работе в осенне-зимний период, получению лицензий на работу в особо опасных производственных объектов, а также погашению задолженности по оплате за газ и энергоснабжение.

24 августа прокурор Ленинского района внес представления руководителям ООО «Новая УК», ООО «Инженер Про», ООО «Инженер Про Центр» — они не провели гидравлические испытания и опрессовку систем отопления многоквартирных домов.

Прокурор Куркинского района направил в суд иск о понуждении ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» утеплить трубы отопления.

Также только через суд это же ООО смогли принудить оформить лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов в Киреевском районе.

Также прокуроры принимали меры к понуждению хозяйствующих субъектов оплатить долги перед ресурсниками.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования с 1 июня по 1 августа размер задолженности перед ООО «Газпром межрегионгаз Тула», АО «ТНС энерго Тула» сократился на сумму более 300 млн рублей.

Прокурор города Тулы 10 февраля направил материалы проверки следователям для решения вопроса об уголовном преследовании. Установлено, что с апреля 2015 года по декабрь 2016 года руководители ООО УК «Наш дом», не желая нести затраты на оплату сверхнормативного объема электроэнергии, не стали ее оплачивать.

Сумма «экономии» составила 1 902 241, 37 рублей.

17 февраля следователем ОП «Зареченский» возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).

Прокурором Привокзального района Тулы в марте в отделение полиции «Привокзальный» был направлен материал проверки по ч. 1 ст. 165 УК РФ по факту причинения руководителями ООО «ЖИЛЦЕНТР» ущерба АО «Тулатеплосеть» на сумму 43 534 945 руб. за поставленную в период с ноября 2016 года, но не оплаченную в полном объеме тепловую энергию, горячую воду, АО «Тулагорводоканал» ущерба — 5 004 399 руб. за поставленную, но не оплаченную питьевую воду. На данный момент по этим фактам проводится проверка.

В Пролетарском районе ведется проверка по материалам прокуратуры в отношении УК «Доверие». Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, речь идет о долгах перед ресурсоснабжающими организациями на сумму на общую сумму 22 052 093,50 руб. Проверка по ст. 165 УК РФ не завершена.