В Туле на улице Громова отремонтировали дорогу
Комиссия проверила, есть ли какие-то нарушения.
В Туле отремонтировали дорогу на улице Громова. Сегодня, 1 сентября, работы у подрядчика принимала комиссия, в которую вошли депутаты гордумы, сотрудники администрации города, представители подрядной организации и общественности.
Ремонт на участке, протяженностью порядка одного километра общей площадью около 5 тысяч квадратных метров, выполнили специалисты подрядной организации АО «Региондорстрой».
Помимо замены дорожного полотна были произведены работы по отсыпке дороги щебнем и ремонт люков смотровых колодцев.
Комиссия подписала акт приемки выполненных работ.
Ремонт проводился в рамках реализации приоритетного проекта Министерства транспорта РФ «Безопасные и качественные дороги». На ремонт улично-дорожной сети в рамках данного проекта выделяются средства из федерального, регионального и муниципального бюджетов.
В Тульской области ведется ремонт на 107 участках дорог в семи муниципальных образованиях и на 22 объектах региональных дорог общей протяженностью порядка 210 км. Среди этих объектов – пять участков автомобильных дорог муниципального образования город Тула.
Проект направлен на объединение усилий федеральных и региональных дорожников для повышения качества дорожной инфраструктуры для населения крупнейших городов страны. Реализация проекта будет осуществляться в период с 2017 по 2025 гг.