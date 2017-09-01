В Туле на улице Громова отремонтировали дорогу

Фото пресс-службы администрации города.

Комиссия проверила, есть ли какие-то нарушения.

В Туле отремонтировали дорогу на улице Громова. Сегодня, 1 сентября, работы у подрядчика принимала комиссия, в которую вошли депутаты гордумы, сотрудники администрации города, представители подрядной организации и общественности.

Ремонт на участке, протяженностью порядка одного километра общей площадью около 5 тысяч квадратных метров, выполнили специалисты подрядной организации АО «Региондорстрой».

Помимо замены дорожного полотна были произведены работы по отсыпке дороги щебнем и ремонт люков смотровых колодцев.

Комиссия подписала акт приемки выполненных работ.

Ремонт проводился в рамках реализации приоритетного проекта Министерства транспорта РФ «Безопасные и качественные дороги». На ремонт улично-дорожной сети в рамках данного проекта выделяются средства из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

В Тульской области ведется ремонт на 107 участках дорог в семи муниципальных образованиях и на 22 объектах региональных дорог общей протяженностью порядка 210 км. Среди этих объектов – пять участков автомобильных дорог муниципального образования город Тула.

Проект направлен на объединение усилий федеральных и региональных дорожников для повышения качества дорожной инфраструктуры для населения крупнейших городов страны. Реализация проекта будет осуществляться в период с 2017 по 2025 гг.