План по ремонту дорог в Тульской области будет сформирован к середине октября

Фото: портал правительства Тульской области

Об этом во время прямой линии с жителями региона заявил директор департамента транспорта Тульской области Родион Дудник.

Сегодня, 31 августа, в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Тульской области прошел тематический прием граждан в режиме видеосвязи. На вопросы жителей региона ответили директор департамента дорожного хозяйства Игорь Сиунов и директор департамента транспорта Родион Дудник.

В населенных пунктах Дубенского района в 2018 году появятся остановочные павильоны. Игорь Сиунов подчеркнул, что ранее во многих местах уже были установлены павильоны, но они были уничтожены вандалами. В 2018 году планируется закупить не менее 150 антивандальных остановочных павильонов. Общая потребность региона сегодня составляет 300 павильонов.

В Кимовском районе жители просят о капитальном ремонте участков дорог от деревни Барановка до поселка Епифань, от поселка Бучалки до села Черемухово, а также от поселка Молоденки до деревни Покровка. По их словам, ямочного ремонта не хватает даже на сезон – после зимы ухабы снова образуются. Родион Дудник пояснил, что работы по ремонту дорог проводятся согласно плану, сформированному еще в 2016 году. Он обещал обследовать заявленные участки дорог и выяснить их социальную значимость. В случае, если по ним проходят школьные маршруты и они необходимы для проезда экстренных служб, то их отремонтируют в следующем году.

По словам директора департамента транспорта Тульской области, план по ремонту дорог региона должен быть сформирован до середины октября.