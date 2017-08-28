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На каких улицах Тулы 29 августа не будет света

На каких улицах Тулы 29 августа не будет света

Специалисты «Тулгорэлектросетей» сообщают о проведении плановых работ.

Ремонт и профилактика пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:

  • ул. Первомайская, 12, 14, 16, 18-а, 14-а, 18,
  • пр-т Ленина, 56-а, 129, 127-а, 131-б, 127, 131, 129-а, 135, 133 139-а, 143, 149, 143, 147 к. 1, 143-а, 143-б,
  • ул. Свободы, 55, 59, 60,
  • ул. Ф. Энгельса, 101, 52, 112-а, 54, 114,
  • ул. Рязанская, 4, 6; ул. Вознесенского, 1,
  • 29-й пр-д, 18-50 (чётн.), 1-19 (нечётн.),
  • 2-й пр-д Расковой, 2-28 (чётн.), 3-27 (нечётн.),
  • 3-й пр-д Расковой, 1-27 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
  • ул. Фучика, 33-43 (нечётн.),
  • ул. Яблочкова, 15-21 (нечётн.),
  • п. Толстовские дачи: ул. Чехова, 1-а-в, 2-а, 2-б, 1-29 (нечётн.), 2-32-а, 74-162-а (чётн.), 116, 118-а, 126, 128, 144,
  • ул. Никитина, 8, 10,
  • ул. Овражная, 2-44,
  • ул. Зелёная, 9,
  • ул. Л. Толстого, 2, 3, 4-а, 5, 71-95 (нечётн.),
  • п. Скуратово: ул. Кирова, 8-29,
  • Мясново: 7-й Полюсный пр-д, 1-12,
  • 6-й Полюсный пр-д, 1-9 (нечётн.),
  • 9-й пр-д, 1-а-п, 2-г, 2-е, 3-33 (нечётн.),
  • ул. Бабарыкина, 1-д, 1-е, 1-ж, 1-в,
  • ул. Галкина, 292-300-а (чётн.), 263-285 (нечётн.),
  • ул. Гончарова, 23-33,
  • ул. Писемского, 17-49 (нечётн.), 18-54 (чётн.),
  • ул. Красина, 60-72 (чётн.), 59-71 (нечётн.),
  • ул. Гагарина, 3-11 (нечётн.),
  • ул. Демонстрации, 149-193 (нечётн.), 148-166 (чётн.),
  • ул. Одоевская, 3-а-31-а (нечётн.), 4-26 (чётн.),
  • Мясново: ул. Поперечная, 5-29 (нечётн.), 8-12 (чётн.),
  • Южный пр-д, 5-21 (нечётн.).
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:48 0
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