На каких улицах Тулы 29 августа не будет света

Ремонт и профилактика пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:

ул. Первомайская, 12, 14, 16, 18-а, 14-а, 18,

пр-т Ленина, 56-а, 129, 127-а, 131-б, 127, 131, 129-а, 135, 133 139-а, 143, 149, 143, 147 к. 1, 143-а, 143-б,

ул. Свободы, 55, 59, 60,

ул. Ф. Энгельса, 101, 52, 112-а, 54, 114,

ул. Рязанская, 4, 6; ул. Вознесенского, 1,

29-й пр-д, 18-50 (чётн.), 1-19 (нечётн.),

2-й пр-д Расковой, 2-28 (чётн.), 3-27 (нечётн.),

3-й пр-д Расковой, 1-27 (нечётн.), 2-24 (чётн.),

ул. Фучика, 33-43 (нечётн.),

ул. Яблочкова, 15-21 (нечётн.),

п. Толстовские дачи: ул. Чехова, 1-а-в, 2-а, 2-б, 1-29 (нечётн.), 2-32-а, 74-162-а (чётн.), 116, 118-а, 126, 128, 144,

ул. Никитина, 8, 10,

ул. Овражная, 2-44,

ул. Зелёная, 9,

ул. Л. Толстого, 2, 3, 4-а, 5, 71-95 (нечётн.),

п. Скуратово: ул. Кирова, 8-29,

Мясново: 7-й Полюсный пр-д, 1-12,

6-й Полюсный пр-д, 1-9 (нечётн.),

9-й пр-д, 1-а-п, 2-г, 2-е, 3-33 (нечётн.),

ул. Бабарыкина, 1-д, 1-е, 1-ж, 1-в,

ул. Галкина, 292-300-а (чётн.), 263-285 (нечётн.),

ул. Гончарова, 23-33,

ул. Писемского, 17-49 (нечётн.), 18-54 (чётн.),

ул. Красина, 60-72 (чётн.), 59-71 (нечётн.),

ул. Гагарина, 3-11 (нечётн.),

ул. Демонстрации, 149-193 (нечётн.), 148-166 (чётн.),

ул. Одоевская, 3-а-31-а (нечётн.), 4-26 (чётн.),

Мясново: ул. Поперечная, 5-29 (нечётн.), 8-12 (чётн.),

Южный пр-д, 5-21 (нечётн.).