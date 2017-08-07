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С начала года в Тульской области изъяли 294,5 кг некачественной рыбы и морепродуктов
Фото: go.1penza.ru

С начала года в Тульской области изъяли 294,5 кг некачественной рыбы и морепродуктов

Роспотребнадзор опубликовал данные проверки.

За первое полугодие 2017 г. Управление Роспотребнадзора по жалобам потребителей проверило 73 предприятия, реализующих рыбу и морепродукты. В это число вошли сетевые и оптовые организации торговли, а также организации общественного питания.

В ходе проверки выяснилось, что продукция на предприятиях хранилась неправильно, продавцы не соблюдали сроки годности, была нарушена маркировка, на продукцию отсутствовали документы.     

В результате с реализации было снято 114 партий продукции объемом 294,5 кг. Лидерами списка некачественной продукции стали предприятия в Узловой (там изъяли 47 кг некачественной рыбы и морепродуктов), Белеве (30 кг), Туле (26,3 кг) и Суворове (26 кг).

Вследствие выявленных нарушений возбуждено 82 дела об административном правонарушении.

Автор: Юлия Гришина, вчера, в 15:01 +1
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